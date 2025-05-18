المنظمات الأهلية: مجازر الاحتلال الدموية استكمال لمخطط تهجير قطاع غزة قسريا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - جددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية مطالبتها بالتحرك الفوري من المؤسسات الدولية والحقوقية لوقف مجازر الاحتلال المتواصلة بحق أهلنا في قطاع غزة، الذي يتعرض بعد استئناف حرب الاحتلال منتصف آذار/ مارس الماضي، لموجة أكثر دموية ووحشية عن الفترات السابقة.

وحذرت الشبكة في بيان، صدر اليوم الأحد، من أن انهيار الوضع الانساني في القطاع مع استمرار القصف الدموي وارتقاء مئات الشهداء، ومنع ادخال المساعدات الاغاثية، وقصف المستشفيات، والمنشآت المدنية، بحيث تكاد تنعدم مقومات الحياة من مواد غذائية، بما فيها "الطحين"، وكافة المستلزمات الحياتية الأخرى.

ودعت الجهات الرسمية والكل الوطني لتحمل المسؤولية وانقاذ حياة الناس من خلال تحرك فوري يوقف هذه الحرب الوحشية، والضغط بشتى السبل، من أجل تأمين كافة المساعدات، ورفع الحصار عن القطاع، ووقف سياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس، الهادفة لتكريس واقع الاستعمار، واجتثاث الوجود الفلسطيني برمته، وخلق جيوب ومعازل تمنع التواصل الجغرافي.

وطالبت على ضوء اعلان رئيس الوزراء عن قطاع غزة منطقة مجاعة باتخاذ التدابير والاجراءات الملموسة، لوقف إطلاق النار، وادخال المساعدات والأغذية.