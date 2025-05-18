15 شهيدا ومصابون في تجدد قصف الاحتلال مناطق متفرقة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN – استشهد 15 مواطنا، وأصيب آخرون، ظهر اليوم الأحد، جراء تجدد قصف الاحتلال العنيف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي محافظة شمال غزة، استُشهد المواطن مروان العجرمي إثر استهدافه بطائرة مسيّرة في منطقة العامودي غرب بلدة بيت لاهيا، كما أسفر قصف طائرات الاحتلال على منطقة تل الزعتر عن ارتقاء شهيدين وسقوط عدد من الجرحى.

فيما أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف مركبة مدنية قرب الدوار الغربي في بلدة لاهيا.

وفي مخيم جباليا، فتحت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية نيرانها على مراكز إيواء نازحين، دون أن تُعرف حصيلة الضحايا بعد، في وقت وُثقت فيه وصول جثامين 5 شهداء إلى مستشفى كمال عدوان، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال القطاع.

أما في مدينة غزة، فقد استُشهد مواطن، وأصيب اثنان آخران، في قصف طال حي الشجاعية شرق المدينة، في حين وصل إلى مستشفى الشفاء شهيد نتيجة استهداف طائرة استطلاع إسرائيلية لمحيط منطقة التوام شمال المدينة.

وفي محافظة الوسطى، أُصيب عدد من المواطنين بجروح، عقب قصف الاحتلال المدفعي محيط مفترق الطواشي شمال شرق مدينة دير البلح، تلاه قصف جوي أدى إلى استشهاد مواطن وسقوط إصابات في المنطقة الجنوبية من المدينة.

كما استُشهد المواطن سالم سليم أبو فراج (60 عامًا)، في قصف الاحتلال منطقة المطاحن جنوب شرق دير البلح.

وفي محافظة خان يونس جنوب القطاع، استُشهد الشقيقان عاطف ووليد إبراهيم توفيق عبد الغفور، إثر قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال شرق المحافظة.

يُشار إلى أن قصف الاحتلال المكثف على القطاع المحاصر منذ أكثر من سبعة أشهر، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، وتسبب بكارثة إنسانية وصحية وبيئية غير مسبوقة في ظل تدمير شبه كلي للبنية التحتية.

ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 174 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.