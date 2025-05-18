إحياء الذكرى الـ77 للنكبة في نابلس

إحياء الذكرى الـ77 للنكبة في نابلس
ورفع المشاركون بالمهرجان، الذي شارك فيه محافظ نابلس غسان دغلس، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والفعاليات وطلبة المدارس، اللافتات المطالبة بحق العودة وتقرير المصير، والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.
وقال متحدثون خلال المهرجان: "77 عاما ولم ينس الفلسطينيون قضيتهم ونكبتهم والاضطهاد ضدهم، في ظل الصمت الدولي، أمام ما يرتكبه الاحتلال، من مجازر منذ عام 1948 حتى يومنا، وحرب الإبادة في غزة".
وأضافوا: اليوم نرى أن الأطفال يحيون هذه الذكرى تمسكا بحق أجدادهم، ولا ينسون ما حدث من أهوال النكبة، والتمسك بحق العودة الذي أكده الرئيس محمود عباس مرارا، من على منصة الأمم المتحدة".
وتابعوا: من نابلس نجدد العهد والبيعة لكل لاجئ فلسطيني في كل أماكن وجوده، والشعب الفلسطيني يتوق لحق العودة والحرية من الاحتلال، في ظل استمرار المؤامرات على الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.
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