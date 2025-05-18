إحياء الذكرى الـ77 للنكبة في نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس / PNN - أحيت فعاليات محافظة نابلس، والقوى الوطنية واللجنة الوطنية لإحياء ذكرى النكبة، اليوم الأحد، الذكرى الـ77 للنكبة، بفعالية أقامتها في مدرسة أمين السعدي بين مخيمي عسكر شرق المدينة.

ورفع المشاركون بالمهرجان، الذي شارك فيه محافظ نابلس غسان دغلس، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" توفيق الطيراوي، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والفعاليات وطلبة المدارس، اللافتات المطالبة بحق العودة وتقرير المصير، والمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه.

وقال متحدثون خلال المهرجان: "77 عاما ولم ينس الفلسطينيون قضيتهم ونكبتهم والاضطهاد ضدهم، في ظل الصمت الدولي، أمام ما يرتكبه الاحتلال، من مجازر منذ عام 1948 حتى يومنا، وحرب الإبادة في غزة".

وأضافوا: اليوم نرى أن الأطفال يحيون هذه الذكرى تمسكا بحق أجدادهم، ولا ينسون ما حدث من أهوال النكبة، والتمسك بحق العودة الذي أكده الرئيس محمود عباس مرارا، من على منصة الأمم المتحدة".

وتابعوا: من نابلس نجدد العهد والبيعة لكل لاجئ فلسطيني في كل أماكن وجوده، والشعب الفلسطيني يتوق لحق العودة والحرية من الاحتلال، في ظل استمرار المؤامرات على الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه.