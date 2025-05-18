غزة بلا "حماس" ومنزوعة السلاح... شرط إسرائيل لاتفاق "إنهاء الحرب"

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN - ألمح مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى أن إسرائيل مستعدة لـ((إنهاء القتال)) كجزء من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بشرط أن يشمل إقصاء ((حماس)) وجعل غزة منزوعة السلاح.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن فريق التفاوض في الدوحة يعمل لاستنفاد كل فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق، سواء وفقا لخطة (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف أو كجزء من إنهاء القتال))، مشدداً على أن الاتفاق يجب أن يشمل الافراج عن كل الرهائن وإقصاء حركة حماس من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح.

ووفق ما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء، قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لا يوجد تقدم يُذكر حتى الآن في المحادثات.

وقال برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق الأحد، إنه يسابق الزمن لتجنب المجاعة في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستئناف تدفق المساعدات التي أوقفت إسرائيل دخولها منذ أوائل مارس (آذار).

وأضاف برنامج الأغذية العالمي في منشور على ((إكس)): ((إذا انتظرنا حتى يتم تأكيد حدوث المجاعة، فسيكون الأوان قد فات بالنسبة لعدد كبير من الناس)).