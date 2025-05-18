غزة بلا "حماس" ومنزوعة السلاح... شرط إسرائيل لاتفاق "إنهاء الحرب"

غزة بلا "حماس" ومنزوعة السلاح... شرط إسرائيل لاتفاق "إنهاء الحرب"
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن فريق التفاوض في الدوحة يعمل لاستنفاد كل فرصة من أجل التوصل إلى اتفاق، سواء وفقا لخطة (المبعوث الأميركي ستيف) ويتكوف أو كجزء من إنهاء القتال))، مشدداً على أن الاتفاق يجب أن يشمل الافراج عن كل الرهائن وإقصاء حركة حماس من القطاع وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح.
ووفق ما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء، قال مسؤول إسرائيلي كبير إنه لا يوجد تقدم يُذكر حتى الآن في المحادثات.
وقال برنامج الأغذية العالمي، في وقت سابق الأحد، إنه يسابق الزمن لتجنب المجاعة في قطاع غزة، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لاستئناف تدفق المساعدات التي أوقفت إسرائيل دخولها منذ أوائل مارس (آذار).
وأضاف برنامج الأغذية العالمي في منشور على ((إكس)): ((إذا انتظرنا حتى يتم تأكيد حدوث المجاعة، فسيكون الأوان قد فات بالنسبة لعدد كبير من الناس)).
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