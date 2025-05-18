الرئيس يمنح الفنان محمد حسين عبد الرحيم وسام الثقافة والعلوم والفنون

MENAFN - Palestine News Network ) بغداد / PNN - منح الرئيس محمود عباس، الفنان الفلسطيني محمد حسين عبد الرحيم وسام الثقافة والعلوم والفنون "مستوى الإبداع"، تقديرا لعطائه الفني وانجازاته الثقافية الواسعة، وتثمينا لدوره في تعزيز علاقات الأخوة الفلسطينية العراقية.

وسلم وسام التكريم نيابة عن الرئيس، رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق احمد الرويضي.

يذكر أن الفنان عبد الرحيم من مواليد العراق عام 1951 ودرس في جامعة بغداد، وقدم عددا من البرامج الإذاعية عبر أثير اذاعة بغداد في عام 1978 التي حازت على شهرة واسعة في حينها، وقدم في التلفزيون العراقي أكتر من 35 مسلسلا، وفي المسرح العراقي اكتر من 29 مسرحية، وعددا من الأفلام، شاركه فيها عدد من الفنانين العراقيين والعرب، كما قدم عددا من الأفلام الوثائقية أهمها (فلسطين في القلب)، ومنذ عام 2024 يرأس اللجنة الشعبية الفلسطينية في العراق.

وشكر الفنان عبد الرحيم، الرئيس محمود عباس على هذه اللفتة التي تعتبر وسام شرف على صدره، معتبرا أن الثقافة تعد بابا للدفاع عن القضية الفلسطينية وانجازاته في المجال التلفزيوني والمسرحي والسينمائي هي رسالة أن الشعب الفلسطيني حي ويحمل رسالة وقادر على الإبداع رغم قساوة اللجوء والهجرة عن فلسطين، الذي يحملها في قلبه وفنه.