الرئيس يمنح الفنان محمد حسين عبد الرحيم وسام الثقافة والعلوم والفنون

الرئيس يمنح الفنان محمد حسين عبد الرحيم وسام الثقافة والعلوم والفنون
وسلم وسام التكريم نيابة عن الرئيس، رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد مصطفى، بحضور سفير دولة فلسطين لدى العراق احمد الرويضي.
يذكر أن الفنان عبد الرحيم من مواليد العراق عام 1951 ودرس في جامعة بغداد، وقدم عددا من البرامج الإذاعية عبر أثير اذاعة بغداد في عام 1978 التي حازت على شهرة واسعة في حينها، وقدم في التلفزيون العراقي أكتر من 35 مسلسلا، وفي المسرح العراقي اكتر من 29 مسرحية، وعددا من الأفلام، شاركه فيها عدد من الفنانين العراقيين والعرب، كما قدم عددا من الأفلام الوثائقية أهمها (فلسطين في القلب)، ومنذ عام 2024 يرأس اللجنة الشعبية الفلسطينية في العراق.
وشكر الفنان عبد الرحيم، الرئيس محمود عباس على هذه اللفتة التي تعتبر وسام شرف على صدره، معتبرا أن الثقافة تعد بابا للدفاع عن القضية الفلسطينية وانجازاته في المجال التلفزيوني والمسرحي والسينمائي هي رسالة أن الشعب الفلسطيني حي ويحمل رسالة وقادر على الإبداع رغم قساوة اللجوء والهجرة عن فلسطين، الذي يحملها في قلبه وفنه.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين