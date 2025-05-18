المجلس الوطني للثقافة يحتفي بكوكبة نساء كويتيات أسهمن بدور بارز ومؤثر في المجتمع

المجلس الوطني للثقافة يحتفي بكوكبة نساء كويتيات أسهمن بدور بارز ومؤثر في المجتمع
احتفى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الأحد، بكوكبة نساء كويتيات أسهمن بدور بارز ومؤثر في المجتمع باحتفالية أقامها تحت عنوان (قصة نجاح.. نماذج مشرقة للمرأة الكويتية).
وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس عائشة المحمود في كلمتها، إن هذه الاحتفالية تأتي ضمن الاحتفالات الوطنية والثقافية بيوم المرأة الكويتية (16 مايو كل عام) وضمن أنشطة فعاليات (الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي للعام 2025).
وأضافت المحمود أن الحفل لا يقتصر على التكريم فحسب بل يهدف كذلك إلى تسليط الضوء على سير قصص نساء ملهمات في ميادين الطب والابتكار والفنون والآداب والإعلام إلى جانب الرياضة والتعليم والقيادة المجتمعية مشيدة بدورهن في تحقيق الابداع والتنمية.
وأكدت أن المجلس الوطني للثقافة من خلال مسؤوليته الثقافية والوطنية يؤمن بأن "تمكين المرأة لا يكون فقط عبر القوانين والسياسات بل أيضا عبر التقدير العلني لدورها وتوثيق عطائها وجعل قصتها مصدر إلهام للأجيال القادمة وهذه الفعالية تؤكد دور المرأة الكويتية باعتبارها شريكا أصيلا في صناعة مستقبل الوطن".
وشهد الحفل تكريم الفنانة حياة الفهد لدورها في إثراء الساحة الفنية الكويتية والخليجية إلى جانب المخرجة رقية الكوت لجهودها البارزة في تطوير الحركة المسرحية علاوة على تكريم الفنانة الأوبرالية أماني الحجي لإسهاماتها الفنية في تمثيل الكويت بالمحافل العالمية والإعلامية آية إبراهيم لدورها في تعزيز الثقافة الموسيقية.
كما شهد الحفل تكريم رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات ابتسام القعود لمساهمتها البارزة في خدمة قضايا المرأة والمجتمع ونائب رئيس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات الدكتورة عبير العميري لدورها في تمكين المرأة في الحقول التقنية الحديثة.
وتم أيضا تكريم المخترعة في مجال الطب النووي الدكتورة نهى الميع لإسهاماتها في مجال ريادة الأعمال وتكريم المخترعة حوراء شعبان لإنجازاتها في مجال الابتكار العلمي وبطلة الرماية والجري من ذوي البصيرة شمايل الملا تقديرا لإنجازاتها الرياضية.
وأعربت المكرمات في كلماتهن خلال الحفل عن بالغ سعادتهن بهذا التكريم الذي يعد تقديرا لمسيرتهن وجهودهن ويعكس اهتمام الدولة بالمرأة ودورها في المجتمع وأكدن أن هذا التكريم يحملهن مسؤولية الاستمرار في العطاء والإنجاز.
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