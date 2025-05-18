المجلس الوطني للثقافة يحتفي بكوكبة نساء كويتيات أسهمن بدور بارز ومؤثر في المجتمع

احتفى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الأحد، بكوكبة نساء كويتيات أسهمن بدور بارز ومؤثر في المجتمع باحتفالية أقامها تحت عنوان (قصة نجاح.. نماذج مشرقة للمرأة الكويتية).

وقالت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس عائشة المحمود في كلمتها، إن هذه الاحتفالية تأتي ضمن الاحتفالات الوطنية والثقافية بيوم المرأة الكويتية (16 مايو كل عام) وضمن أنشطة فعاليات (الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي للعام 2025).

وأضافت المحمود أن الحفل لا يقتصر على التكريم فحسب بل يهدف كذلك إلى تسليط الضوء على سير قصص نساء ملهمات في ميادين الطب والابتكار والفنون والآداب والإعلام إلى جانب الرياضة والتعليم والقيادة المجتمعية مشيدة بدورهن في تحقيق الابداع والتنمية.

وأكدت أن المجلس الوطني للثقافة من خلال مسؤوليته الثقافية والوطنية يؤمن بأن "تمكين المرأة لا يكون فقط عبر القوانين والسياسات بل أيضا عبر التقدير العلني لدورها وتوثيق عطائها وجعل قصتها مصدر إلهام للأجيال القادمة وهذه الفعالية تؤكد دور المرأة الكويتية باعتبارها شريكا أصيلا في صناعة مستقبل الوطن".

وشهد الحفل تكريم الفنانة حياة الفهد لدورها في إثراء الساحة الفنية الكويتية والخليجية إلى جانب المخرجة رقية الكوت لجهودها البارزة في تطوير الحركة المسرحية علاوة على تكريم الفنانة الأوبرالية أماني الحجي لإسهاماتها الفنية في تمثيل الكويت بالمحافل العالمية والإعلامية آية إبراهيم لدورها في تعزيز الثقافة الموسيقية.

كما شهد الحفل تكريم رئيسة المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات ابتسام القعود لمساهمتها البارزة في خدمة قضايا المرأة والمجتمع ونائب رئيس إدارة الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات الدكتورة عبير العميري لدورها في تمكين المرأة في الحقول التقنية الحديثة.

وتم أيضا تكريم المخترعة في مجال الطب النووي الدكتورة نهى الميع لإسهاماتها في مجال ريادة الأعمال وتكريم المخترعة حوراء شعبان لإنجازاتها في مجال الابتكار العلمي وبطلة الرماية والجري من ذوي البصيرة شمايل الملا تقديرا لإنجازاتها الرياضية.

وأعربت المكرمات في كلماتهن خلال الحفل عن بالغ سعادتهن بهذا التكريم الذي يعد تقديرا لمسيرتهن وجهودهن ويعكس اهتمام الدولة بالمرأة ودورها في المجتمع وأكدن أن هذا التكريم يحملهن مسؤولية الاستمرار في العطاء والإنجاز.