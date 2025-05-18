بدعم منصور بن زايد.. كأس رئيس الدولة للخيول العربية ينطلق في روما

MENAFN - Al-Bayan) بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلقت في مضمار كابانيللي العريق في العاصمة الإيطالية روما، اليوم، المحطة الخامسة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثانية والثلاثين.

وتأتي هذه المحطة ضمن أجندة السباقات العالمية المخصصة للخيول العربية الأصيلة، في إطار الحرص على دعم استدامة خطط تطوير منظومة الخيل العربي، وتشجيع الملاك والمربين في دول العالم على رعاية وتربية الخيل العربي، بما يعزز مكانته في كبريات المضامير العالمية.

ويشهد السباق الذي يُقام لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، ضمن الفئة الثانية، بمجموع جوائز 300 ألف يورو، مشاركة 16 جوادا من نخبة الخيول لأفضل المرابط في إيطاليا وأوروبا، وسط توقعات بمنافسة قوية تعكس القيمة والسمعة المرموقة للسباق.

ويمثل الإمارات في سباق المحطة الإيطالية الجواد "إش إم الشاهين" من نسل (المرتجز × الشيحانة بنت منجز) للمالك هلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو. كما تضم القائمة نخبة من الخيول المرموقة من بينها "عفجان"،و"الزير"، و"رائد"، و"التجاني في دي سي"، إلى جانب خيول أخرى مثل "ديامانتي دي تريزينتا"، و"فولا دي جالورا"، و"ميركوريو جو".

ويأتي تنظيم السباق في روما استكمالاً لمسيرة نجاح الكأس الغالية في المحطات السابقة حول العالم، بما في ذلك فرنسا، والولايات المتحدة، ومصر، وبلجيكا، تأكيداً على التزام دولة الإمارات برسالتها السامية في الحفاظ على التراث العربي الأصيل وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.