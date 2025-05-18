منصور بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان

MENAFN - Al-Bayan) حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالوثبة في أبوظبي، بحضور عدد من كبار ملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور، التي تناولت أهمية سباقات الهجن، ودور المهرجان السنوي الختامي "ختامي الوثبة 2025" في ترسيخ مكانة هذه الرياضة التراثية، بوصفه أحد أبرز المهرجانات في المنطقة، لما يحققه من نجاحات متواصلة على الأصعدة المختلفة.

كما تفقد سموه مضمار الهجن الجديد في الوثبة، الذي يمتد لمسافة 8 كيلومترات، ودُشن بالتزامن مع انطلاقة ختامي الوثبة 2025؛ حيث تم إنجازه خلال 60 يوماً فقط، بمتابعة مباشرة من سموه، ليشكل المشروع نقلة نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام رياضة سباق الهجن.

وأشاد سموه بالبنية التحتية للمضمار الجديد، مؤكداً أن ما حققته رياضة الهجن من تطور وانتشار يعود إلى دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ما جعلها إحدى أبرز الرياضات التراثية التي تحظى باهتمام واسع لدى محبي هذا الموروث الأصيل.

وشهد الاستقبال فقرات وأهازيج شعبية أحيتها فرق تراثية، ابتهاجاً بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في لوحة وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالموروث الثقافي الأصيل، وعكست روح الترحيب والتقدير.