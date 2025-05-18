منصور بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان

منصور بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان
وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور، التي تناولت أهمية سباقات الهجن، ودور المهرجان السنوي الختامي "ختامي الوثبة 2025" في ترسيخ مكانة هذه الرياضة التراثية، بوصفه أحد أبرز المهرجانات في المنطقة، لما يحققه من نجاحات متواصلة على الأصعدة المختلفة.
كما تفقد سموه مضمار الهجن الجديد في الوثبة، الذي يمتد لمسافة 8 كيلومترات، ودُشن بالتزامن مع انطلاقة ختامي الوثبة 2025؛ حيث تم إنجازه خلال 60 يوماً فقط، بمتابعة مباشرة من سموه، ليشكل المشروع نقلة نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام رياضة سباق الهجن.
وأشاد سموه بالبنية التحتية للمضمار الجديد، مؤكداً أن ما حققته رياضة الهجن من تطور وانتشار يعود إلى دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ما جعلها إحدى أبرز الرياضات التراثية التي تحظى باهتمام واسع لدى محبي هذا الموروث الأصيل.
وشهد الاستقبال فقرات وأهازيج شعبية أحيتها فرق تراثية، ابتهاجاً بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في لوحة وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالموروث الثقافي الأصيل، وعكست روح الترحيب والتقدير.
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