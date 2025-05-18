  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
منصور بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان

منصور بن زايد يحضر مأدبة غداء أقامها سلطان بن حمدان

2025-05-18 08:01:11
(MENAFN- Al-Bayan) حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، مأدبة الغداء التي أقامها معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالوثبة في أبوظبي، بحضور عدد من كبار ملاك الهجن من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الحضور، التي تناولت أهمية سباقات الهجن، ودور المهرجان السنوي الختامي "ختامي الوثبة 2025" في ترسيخ مكانة هذه الرياضة التراثية، بوصفه أحد أبرز المهرجانات في المنطقة، لما يحققه من نجاحات متواصلة على الأصعدة المختلفة.

كما تفقد سموه مضمار الهجن الجديد في الوثبة، الذي يمتد لمسافة 8 كيلومترات، ودُشن بالتزامن مع انطلاقة ختامي الوثبة 2025؛ حيث تم إنجازه خلال 60 يوماً فقط، بمتابعة مباشرة من سموه، ليشكل المشروع نقلة نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام رياضة سباق الهجن.

وأشاد سموه بالبنية التحتية للمضمار الجديد، مؤكداً أن ما حققته رياضة الهجن من تطور وانتشار يعود إلى دعم ورعاية القيادة الرشيدة، ما جعلها إحدى أبرز الرياضات التراثية التي تحظى باهتمام واسع لدى محبي هذا الموروث الأصيل.

وشهد الاستقبال فقرات وأهازيج شعبية أحيتها فرق تراثية، ابتهاجاً بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في لوحة وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالموروث الثقافي الأصيل، وعكست روح الترحيب والتقدير.

MENAFN18052025000110011019ID1109563113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث