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التنمية الغذائية تواصل تحقيق نمو وأداء مالي قوي في الربع الأول من عام 2025 رغم التحديات السوقية القائمة
(MENAFN- Instinctif) الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 مايو 2025: أعلنت شركة التنمية الغذائية (ويشار إليها بـ "التنمية" أو "الشركة"، المدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 2281)، والتي تأسست في عام 1962، أحد أبرز الشركات في إنتاج وصناعة منتجات الدواجن والأغذية ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية وتشغيل المطاعم، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2025، المنتهي في 31 مارس 2025، مسجلة نموًا قويًا بنسبة 16.5% على أساس سنوي في الإيرادات، لتصل إلى 677.1 مليون ريال سعودي، إلى جانب ارتفاع الأرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.5٪ على أساس سنوي، مدعومة بهامش قوي بلغ 13.9٪.
تعليقاً على النتائج قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة:
"يعكس أداؤنا في الربع الأول مجددًا قدرة التنمية على تحقيق نمو قوي ومرن، حتى في ظل التحديات المؤقتة التي شهدها مطلع عام 2025. فقد سجلنا إيرادات قياسية في الربع الأول، ونجحنا في الحفاظ على هوامش ربح إجمالية قوية، إلى جانب توسيع هامش الأرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء، في تأكيد على فاعلية مبادراتنا للنمو والانضباط المالي والتميّز التشغيلي.
ومع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو، نركز على رفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز التكامل بين قطاعات أعمالنا، مع الحفاظ على نهج صارم في ضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد ساهمت هذه الجهود إلى جانب التوسع المستمر لسلسلة بوبايز في دعم هامش الربحية على الرغم من التقلبات في السوق.
ومع تطلعنا إلى المستقبل، نظل ملتزمين بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا من خلال الموازنة بين النمو والرافعة المالية المنضبطة، وتعزيز أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وترسيخ مكانة تنمية كشريك موثوق به على مستوى المنطقة."
أبرز ملامح الأداء المالي
مليون ريال سعودي الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 % التغيير على أساس سنوي
الإيرادات
677.1 581.4 +16.5%
إجمالي الربح (الخسارة)
168.4 144.5 +16.5%
هامش الربح (الخسارة) 24.9% 24.9% -
الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 94.0 78.0 +20.5%
هامش الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 13.9% 13.4% +50 نقطة أساس
صافي الربح العائد للمساهمين 18.9 21.0 -10%
تحليل إيرادات القطاعات
أعلنت التنمية عن تحقيق إيرادات بقيمة 677.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، بزيادة قدرها 16.5٪على أساس سنوي. ويعود ذلك إلى النمو المستمر في حجم مبيعات الدواجن الطازجة، ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية، وتعزيز الأنشطة التسويقية، وتحسين مزيج المنتجات والقنوات، وتوسيع شبكة متاجر بوبايز.
وقد واصلت مبيعات الدواجن الطازجة لعب دورها كمحرك رئيسي للإيرادات، مساهمة بنحو 74٪ من إجمالي الإيرادات. وارتفعت مبيعات هذا القطاع بنسبة 4.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 499.7 مليون ريال سعودي، مدعومة بالتوسع في شبكة التوزيع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، وتزايد الطلب على منتجات الدواجن الطازجة. وقد تعزز هذا النمو بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 560 ألف طائر يوميًا خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 500 ألف طائر يوميًا في الفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة ملحوظة بلغت 84.8٪على أساس سنوي لتصل إلى 133.9 مليون ريال سعودي، نتيجة للزيادة المستمرة في الطلب، وزيادة الحصة السوقية، وتحسين مزيج العملاء والمنتجات. كما استفاد القطاع من زيادة مساهمة الشراكة الاستراتيجية مع شركة MHP التي تم إطلاقها في عام 2024 والتي أدت إلى رفع طاقة إنتاج الأعلاف وبيض التفقيس.
واصلت عمليات قطاع المطاعم بناء الزخم، مع نمو الإيرادات بنسبة 52.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 43.5 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2025، تماشياً مع استمرار التنمية في زيادة عدد منافذ علامة بوبايز، التي تظل محركًا رئيسيًا للنمو. وقد افتتحت الشركة 4 منافذ جديدة خلال الربع، ليصل المجموع إلى 85 فرعًا بتاريخ 31 مارس 2025. وخلال الربع أيضًا، واصلت التنمية التوسع الإقليمي لسلسلة بوبايز مع دخولها السوق الكويتي للمرة الأولى عبر افتتاح فرعين جديدين لـ بوبايز.
تحليل قائمة الدخل
ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 16.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 508.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، تماشياً مع زيادة حجم المبيعات وارتفاع تكلفة الوقود، وإضافة مطاعم جديدة لبوبايز. وعلى الرغم من أسعار الوقود وارتفاع المخزون المستورد من الدجاج في السعودية، أدى تحسين مزيج المنتجات والقنوات إلى جانب التركيز على إجراءات ترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءات التشغيلية إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 16.5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 168.4 مليون ريال سعودي.
وتحسنت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 94.0 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، مع تحسن الهامش إلى 13.9٪ من 13.4٪ في الربع الأول من عام 2024، مدعومة بالأداء القوي للإيرادات وتحسن الهوامش الربحية.
وانخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 10٪، ليبلغ 18.9 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الوقود والضغوط التسعيرية على الدجاج الطازج المنتج محليًا نتيجة زيادة المعروض من الدجاج المجمد المستورد. كما ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 7.2 مليون ريال سعودي على أساس سنوي، إثر استخدام التنمية تسهيلات المشروع في دعم التوسّع في الطاقة الإنتاجية ومن المتوقع أن تتراجع هذه التكاليف تدريجيًا مع دخول الطاقة الإنتاجية الجديدة حيّز التنفيذ، ما سيسهم في تعزيز نمو الحجم، وتوليد تدفقات نقدية أقوى، وخفض مستوى الدين.
برنامج التوسع الاستراتيجي والإنفاق الرأسمالي
تواصل التنمية التزامها بتنفيذ خطتها متعددة السنوات للنمو، مع تركيز استثماراتها الرأسمالية على توسيع سعة المعالجة الأولية، وإنتاج الأعلاف، والمزارع، والتفريخ، والتوسع في شبكة مطاعم بوبايز في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد بلغت النفقات الرأسمالية، بما في ذلك أصول حقوق الاستخدام، نحو 266.5 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة تجاوزت 240٪ على أساس سنوي، ما يعكس التزام التنمية بتعزيز قدراتها لتحقيق نمو مستدام. ويتم تمويل هذه الاستثمارات من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والتسهيلات الائتمانية المخصصة لتمويل المشاريع.
النظرة المستقبلية
تنظر التنمية إلى عام 2025 بتفاؤل مرن، مستندة إلى قاعدة تشغيلية راسخة واتساع نطاق أعمالها، إلى جانب التوسعات المرتقبة في الطاقة الإنتاجية. وتستعد الشركة لمواصلة النمو المستدام رغم التحديات المحتملة في القطاع، بفضل تركيزها على المنتجات الجاهزة للأكل ذات القيمة المضافة مثل تشكيلة "أسرار التذوق"، والتي تمكّنها من فرض أسعار متميزة حتى في بيئة تسعيرية ضعيفة. وتتماشى هذه الابتكارات مع الطلب المتزايد في السوق المحلي، كما أنها تعزز من إسهام التنمية الفعّال في دعم مستهدفات الأمن الغذائي للمملكة ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
ومن بين محركات النمو الرئيسة لبقية العام: تفعيل الطاقة الإنتاجية الجديدة في قطاعي المعالجة والأعلاف، ما سيسهم في زيادة الحجم ورفع الهوامش، إلى جانب التوسع المستمر لشبكة بوبايز إقليميًا. كما تواصل التنمية الحفاظ على نهج منضبط في إدارة رأس المال، مع استكمال المشاريع الكبرى وبدء تحقيق العوائد في الأجل المتوسط. وتظل الشركة على يقظة تامة تجاه مستجدات التجارة الدولية، وهي واثقة في أن تنوع سلاسل التوريد ونموذج أعمالها المتكامل يوفران لها الحماية من تقلبات السوق على المدى القريب.
الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة
تطبق التنمية نهجًا استراتيجيًا ومتكاملًا لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، معتمدة على مبدأ الريادة عن طريق نموذج "العطاء والكسب والاستدامة". ولدى الشركة لجنة الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، تقدم إرشادات وتوجيهات رفيعة المستوى بشأن مسائل الاستدامة. لدى التنمية أيضا لجنة متعددة الوظائف للممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة على مستوى الإدارة، لترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية إلى حقيقة. وضعنا اللمسات الأخيرة على خارطة طريق واستراتيجية الاستدامة للشركة، مع مجالات تركيز تتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
نشرت شركة التنمية الغذائية تقريرها للاستدامة 2023، والذي يسلط الضوء على نجاحنا والتزامنا المستمر بالاستدامة. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة هنا.
وقد اعتمدت التنمية نهج الأهمية النسبية لتحديد استراتيجيتها للاستدامة، بهدف التركيز على مجالات المخاطر الهامة لضمان خلق تحقيق القيمة لكل من الشركة وأصحاب المصلحة. وبالنظر إلى المستقبل، نسعى إلى تعزيز حوكمة الاستدامة، وإحراز تقدم في أجندة تطوير موظفينا، وتحسين معايير رعاية الحيوان، وزيادة كفاءة استهلاك الموارد والمياه، والعمل نحو تحقيق الحياد الكربوني، وتوسيع نطاق التغليف المستدام.
تعليقاً على النتائج قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي للشركة:
"يعكس أداؤنا في الربع الأول مجددًا قدرة التنمية على تحقيق نمو قوي ومرن، حتى في ظل التحديات المؤقتة التي شهدها مطلع عام 2025. فقد سجلنا إيرادات قياسية في الربع الأول، ونجحنا في الحفاظ على هوامش ربح إجمالية قوية، إلى جانب توسيع هامش الأرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء، في تأكيد على فاعلية مبادراتنا للنمو والانضباط المالي والتميّز التشغيلي.
ومع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو، نركز على رفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز التكامل بين قطاعات أعمالنا، مع الحفاظ على نهج صارم في ضبط التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقد ساهمت هذه الجهود إلى جانب التوسع المستمر لسلسلة بوبايز في دعم هامش الربحية على الرغم من التقلبات في السوق.
ومع تطلعنا إلى المستقبل، نظل ملتزمين بتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمينا من خلال الموازنة بين النمو والرافعة المالية المنضبطة، وتعزيز أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وترسيخ مكانة تنمية كشريك موثوق به على مستوى المنطقة."
أبرز ملامح الأداء المالي
مليون ريال سعودي الربع الأول 2025 الربع الأول 2024 % التغيير على أساس سنوي
الإيرادات
677.1 581.4 +16.5%
إجمالي الربح (الخسارة)
168.4 144.5 +16.5%
هامش الربح (الخسارة) 24.9% 24.9% -
الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 94.0 78.0 +20.5%
هامش الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء 13.9% 13.4% +50 نقطة أساس
صافي الربح العائد للمساهمين 18.9 21.0 -10%
تحليل إيرادات القطاعات
أعلنت التنمية عن تحقيق إيرادات بقيمة 677.1 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، بزيادة قدرها 16.5٪على أساس سنوي. ويعود ذلك إلى النمو المستمر في حجم مبيعات الدواجن الطازجة، ومنتجات الأعلاف والصحة الحيوانية، وتعزيز الأنشطة التسويقية، وتحسين مزيج المنتجات والقنوات، وتوسيع شبكة متاجر بوبايز.
وقد واصلت مبيعات الدواجن الطازجة لعب دورها كمحرك رئيسي للإيرادات، مساهمة بنحو 74٪ من إجمالي الإيرادات. وارتفعت مبيعات هذا القطاع بنسبة 4.0٪ على أساس سنوي لتصل إلى 499.7 مليون ريال سعودي، مدعومة بالتوسع في شبكة التوزيع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة، وتزايد الطلب على منتجات الدواجن الطازجة. وقد تعزز هذا النمو بفضل زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 560 ألف طائر يوميًا خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 500 ألف طائر يوميًا في الفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفعت إيرادات الأعلاف ومنتجات الصحة الحيوانية بنسبة ملحوظة بلغت 84.8٪على أساس سنوي لتصل إلى 133.9 مليون ريال سعودي، نتيجة للزيادة المستمرة في الطلب، وزيادة الحصة السوقية، وتحسين مزيج العملاء والمنتجات. كما استفاد القطاع من زيادة مساهمة الشراكة الاستراتيجية مع شركة MHP التي تم إطلاقها في عام 2024 والتي أدت إلى رفع طاقة إنتاج الأعلاف وبيض التفقيس.
واصلت عمليات قطاع المطاعم بناء الزخم، مع نمو الإيرادات بنسبة 52.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى 43.5 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2025، تماشياً مع استمرار التنمية في زيادة عدد منافذ علامة بوبايز، التي تظل محركًا رئيسيًا للنمو. وقد افتتحت الشركة 4 منافذ جديدة خلال الربع، ليصل المجموع إلى 85 فرعًا بتاريخ 31 مارس 2025. وخلال الربع أيضًا، واصلت التنمية التوسع الإقليمي لسلسلة بوبايز مع دخولها السوق الكويتي للمرة الأولى عبر افتتاح فرعين جديدين لـ بوبايز.
تحليل قائمة الدخل
ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 16.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 508.8 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2025، تماشياً مع زيادة حجم المبيعات وارتفاع تكلفة الوقود، وإضافة مطاعم جديدة لبوبايز. وعلى الرغم من أسعار الوقود وارتفاع المخزون المستورد من الدجاج في السعودية، أدى تحسين مزيج المنتجات والقنوات إلى جانب التركيز على إجراءات ترشيد التكاليف وتعزيز الكفاءات التشغيلية إلى زيادة إجمالي الربح بنسبة 16.5٪ على أساس سنوي ليصل إلى 168.4 مليون ريال سعودي.
وتحسنت الأرباح التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 94.0 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، مع تحسن الهامش إلى 13.9٪ من 13.4٪ في الربع الأول من عام 2024، مدعومة بالأداء القوي للإيرادات وتحسن الهوامش الربحية.
وانخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 10٪، ليبلغ 18.9 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الوقود والضغوط التسعيرية على الدجاج الطازج المنتج محليًا نتيجة زيادة المعروض من الدجاج المجمد المستورد. كما ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 7.2 مليون ريال سعودي على أساس سنوي، إثر استخدام التنمية تسهيلات المشروع في دعم التوسّع في الطاقة الإنتاجية ومن المتوقع أن تتراجع هذه التكاليف تدريجيًا مع دخول الطاقة الإنتاجية الجديدة حيّز التنفيذ، ما سيسهم في تعزيز نمو الحجم، وتوليد تدفقات نقدية أقوى، وخفض مستوى الدين.
برنامج التوسع الاستراتيجي والإنفاق الرأسمالي
تواصل التنمية التزامها بتنفيذ خطتها متعددة السنوات للنمو، مع تركيز استثماراتها الرأسمالية على توسيع سعة المعالجة الأولية، وإنتاج الأعلاف، والمزارع، والتفريخ، والتوسع في شبكة مطاعم بوبايز في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد بلغت النفقات الرأسمالية، بما في ذلك أصول حقوق الاستخدام، نحو 266.5 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2025، بزيادة تجاوزت 240٪ على أساس سنوي، ما يعكس التزام التنمية بتعزيز قدراتها لتحقيق نمو مستدام. ويتم تمويل هذه الاستثمارات من خلال التدفقات النقدية التشغيلية والتسهيلات الائتمانية المخصصة لتمويل المشاريع.
النظرة المستقبلية
تنظر التنمية إلى عام 2025 بتفاؤل مرن، مستندة إلى قاعدة تشغيلية راسخة واتساع نطاق أعمالها، إلى جانب التوسعات المرتقبة في الطاقة الإنتاجية. وتستعد الشركة لمواصلة النمو المستدام رغم التحديات المحتملة في القطاع، بفضل تركيزها على المنتجات الجاهزة للأكل ذات القيمة المضافة مثل تشكيلة "أسرار التذوق"، والتي تمكّنها من فرض أسعار متميزة حتى في بيئة تسعيرية ضعيفة. وتتماشى هذه الابتكارات مع الطلب المتزايد في السوق المحلي، كما أنها تعزز من إسهام التنمية الفعّال في دعم مستهدفات الأمن الغذائي للمملكة ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
ومن بين محركات النمو الرئيسة لبقية العام: تفعيل الطاقة الإنتاجية الجديدة في قطاعي المعالجة والأعلاف، ما سيسهم في زيادة الحجم ورفع الهوامش، إلى جانب التوسع المستمر لشبكة بوبايز إقليميًا. كما تواصل التنمية الحفاظ على نهج منضبط في إدارة رأس المال، مع استكمال المشاريع الكبرى وبدء تحقيق العوائد في الأجل المتوسط. وتظل الشركة على يقظة تامة تجاه مستجدات التجارة الدولية، وهي واثقة في أن تنوع سلاسل التوريد ونموذج أعمالها المتكامل يوفران لها الحماية من تقلبات السوق على المدى القريب.
الالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة
تطبق التنمية نهجًا استراتيجيًا ومتكاملًا لتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، معتمدة على مبدأ الريادة عن طريق نموذج "العطاء والكسب والاستدامة". ولدى الشركة لجنة الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، تقدم إرشادات وتوجيهات رفيعة المستوى بشأن مسائل الاستدامة. لدى التنمية أيضا لجنة متعددة الوظائف للممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة على مستوى الإدارة، لترجمة هذه التوجهات الاستراتيجية إلى حقيقة. وضعنا اللمسات الأخيرة على خارطة طريق واستراتيجية الاستدامة للشركة، مع مجالات تركيز تتوافق مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
نشرت شركة التنمية الغذائية تقريرها للاستدامة 2023، والذي يسلط الضوء على نجاحنا والتزامنا المستمر بالاستدامة. يمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة هنا.
وقد اعتمدت التنمية نهج الأهمية النسبية لتحديد استراتيجيتها للاستدامة، بهدف التركيز على مجالات المخاطر الهامة لضمان خلق تحقيق القيمة لكل من الشركة وأصحاب المصلحة. وبالنظر إلى المستقبل، نسعى إلى تعزيز حوكمة الاستدامة، وإحراز تقدم في أجندة تطوير موظفينا، وتحسين معايير رعاية الحيوان، وزيادة كفاءة استهلاك الموارد والمياه، والعمل نحو تحقيق الحياد الكربوني، وتوسيع نطاق التغليف المستدام.
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