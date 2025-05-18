‏دخول نهائي كأس سمو ولي العهد سيكون بالمجان

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دخول نهائي كأس سمو ولي العهد سيكون بالمجان
(MENAFN- Al-Anbaa)
أعلن اتحاد كرة القدم أن دخول الجماهير الراغبة في حضور نهائي كأس سمو ولي العهد، حفظه الله، والذي سيجمع بين فريقي العربي والكويت غدا (الاثنين) على ستاد جابر الأحمد الدولي سيكون بالمجان.ودعا الاتحاد الجماهير للحضور والتشجيع والاستمتاع في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد، حفظه الله، حيث سيكون هناك العديد من الفقرات منها حفل غنائي قبل انطلاق المباراة.
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