‏دخول نهائي كأس سمو ولي العهد سيكون بالمجان

أعلن اتحاد كرة القدم أن دخول الجماهير الراغبة في حضور نهائي كأس سمو ولي العهد، حفظه الله، والذي سيجمع بين فريقي العربي والكويت غدا (الاثنين) على ستاد جابر الأحمد الدولي سيكون بالمجان.

‏ودعا الاتحاد الجماهير للحضور والتشجيع والاستمتاع في المباراة النهائية لكأس سمو ولي العهد، حفظه الله، حيث سيكون هناك العديد من الفقرات منها حفل غنائي قبل انطلاق المباراة.