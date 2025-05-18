الأرصاد طقس حار ومغبر والعظمى 45

الأرصاد طقس حار ومغبر والعظمى 45
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 29 درجة مئوية.
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