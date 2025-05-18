الأرصاد طقس حار ومغبر والعظمى 45

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود لنهار اليوم الأحد، طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 15 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة للغبار المحمول .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 29 درجة مئوية.