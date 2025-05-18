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العدل طلب ضبط وإحضار عبر سهل

العدل طلب ضبط وإحضار عبر سهل

2025-05-18 04:02:13
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة (طلب ضبط وإحضار) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه تمت إضافة الطلب إلى قائمة طلبات التنفيذ عن بعد وتتيح هذه الخدمة لمقدم الطلب (الدائن) تقديم طلب ضبط وإحضار على (المدين) المتخلف عن السداد ومتابعة الطلب إلكترونيا وستتولى الإدارة العامة للتنفيذ التحقق من شروط توافر الضبط والإحضار وفق القانون قبل البت بالطلب.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة هي ضمن قائمة خدمات الإدارة العامة للتنفيذ التي تقدمها (العدل) عبر تطبيق (سهل). (النهاية)

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