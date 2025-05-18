العدل طلب ضبط وإحضار عبر سهل

العدل طلب ضبط وإحضار عبر سهل
أعلنت وزارة العدل اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة (طلب ضبط وإحضار) عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل).
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنه تمت إضافة الطلب إلى قائمة طلبات التنفيذ عن بعد وتتيح هذه الخدمة لمقدم الطلب (الدائن) تقديم طلب ضبط وإحضار على (المدين) المتخلف عن السداد ومتابعة الطلب إلكترونيا وستتولى الإدارة العامة للتنفيذ التحقق من شروط توافر الضبط والإحضار وفق القانون قبل البت بالطلب.وأشارت الوزارة إلى أن الخدمة هي ضمن قائمة خدمات الإدارة العامة للتنفيذ التي تقدمها (العدل) عبر تطبيق (سهل). (النهاية)
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