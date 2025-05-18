سحب الجنسية الكويتية من 157 شخصا
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم وقرار بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصاً وسحب شهادة الجنسية من 3 أشخاص.
ونص المرسوم الذي حمل الرقم 88 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بالتبعية،
فيما نص قرار مجلس الوزراء على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص.
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