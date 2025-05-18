سحب الجنسية الكويتية من 157 شخصا

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم الأحد، مرسوم وقرار بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصاً وسحب شهادة الجنسية من 3 أشخاص.

ونص المرسوم الذي حمل الرقم 88 لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من 154 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بالتبعية،

فيما نص قرار مجلس الوزراء على سحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص.

كما تسحب الجنسية ممن يكون اكتسبها عن حامل تلك الشهادة، وذلك استناداً إلى المادة 21 مكرراً من قانون الجنسية الكويتية.