فوري تستهدف زيادة حجم أعمالها بأكثر من 50% خلال العام الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) تسعى شركة“فوري” للمدفوعات وتكنولوجيا البنوك إلى زيادة حجم أعمالها خلال العام الجاري بأكثر من 50%، فيما تستهدف زيادة أرباحها بنسبة تفوق ذلك، بحسب ما قاله أشرف صبري، الرئيس التنفيذي للشركة، لـ”البورصة”.

وأضاف صبري أن الشركة تتبنى خطة طموحة لزيادة حجم الأعمال، تشمل تطوير الخدمات وتوسيعها، إلى جانب تقديم خدمات استثمارية للأفراد، والتوسع في الاستثمار بالشركات الناشئة، والتي بلغ عددها ضمن محفظة الشركة نحو 7 شركات.

موضوعاتوصول تمثيل الأجانب في البورصة لأدنى مستوياته التاريخية “ثاندر” تغلق جولة تمويلية جديدة بقيمة 15.7 مليون دولار “سى إف آى مصر” تقرر زيادة رأسمالها إلى 100 مليون جنيه وإضافة أفرع جديدة

وأوضح أن الشركة غيّرت سياستها الاستثمارية في الاستحواذ على الشركات الناشئة، من اقتناء حصص أقلية إلى اقتناص حصص حاكمة، خصوصًا أن المعيار الأساسي لاختيار هذه الشركات هو أن تكون مكملة للخدمات التي تقدمها“فوري”.

وتخطط الشركة لاستثمار ما بين 100 و150 مليون جنيه خلال العام الجاري، وفقًا للرئيس التنفيذي.

وفي سياق متصل، كشف صبري عن خطة الشركة للتوسع في إحدى الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على ثلاث أسواق تشمل: السعودية، الإمارات، والعراق.

وأوضح أن سوقَي الإمارات والسعودية يتميزان بارتفاع قيمة الخدمات، ما سيعود بالفائدة على الشركة، كما أن السوق العراقي سوق كبير ويحتاج إلى مثل هذه الخدمات.

وتعتزم الشركة تأسيس صندوق استثماري جديد خلال العام الجاري، سيتم إضافته إلى منصة“ماي فوري”، وذلك بخلاف صندوقها الحالي“فوري يومي” النقدي، الذي بلغ حجمه نحو 2.5 مليار جنيه حتى الآن. وأشار إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا لإضافة صناديق استثمارية جديدة على المنصة، بعد الاتفاق مع إحدى شركات إدارة الأصول لإتاحة نحو 3 صناديق استثمارية أمام الأفراد.

وأضاف أن الشركة تخطط لتقديم مزيد من الأدوات الاستثمارية للأفراد من خلال منصة“ماي فوري”، خاصة أن عدد المستثمرين الأفراد خارج النظام البنكي المصري لا يزال منخفضًا للغاية.

ويرى صبري أن الأفراد لديهم الرغبة والقدرة على الاستثمار، لكنهم يحتاجون إلى منتجات ذات عوائد استثمارية جيدة ونسبة مخاطر معقولة.

وارتفعت أرباح شركة“فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة 92% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 641.7 مليون جنيه، مقارنةً بربح بلغ 333.7 مليون جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024.

كما زادت إيرادات الشركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري إلى 1.79 مليار جنيه، مقابل 1.08 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي.