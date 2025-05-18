أمريكا.. أكثر من 25 قتيلاً في عواصف عنيفة

MENAFN - Al-Bayan) ">قتل أكثر من 25 شخصا في عواصف عنيفة اجتاحت ولايات ميزوري وكنتاكي وفيرجينيا الأمريكية، مدمرة منازل ومحلات تجارية ومتسببة بانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأشخاص، حسبما أعلنت السلطات.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير على إكس إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في العواصف التي اجتاحت الولاية مساء الجمعة، فيما أعلنت السلطات المحلية في ميزوري مقتل سبعة أشخاص.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين جراء سقوط أشجار في ولاية فيرجينيا.

وأظهرت لقطات مصورة من مسيرات ونشرتها وسائل إعلام محلية مشاهد الدمار في بلدة لندن بولاية كنتاكي ومنازل سويت بالأرض وجذوع أشجار بلا أغصان.

وقال حاكم كنتاكي إن الكهرباء انقطعت أكثر من 100 ألف شخص في الولاية، فيما أعلنت خمس مقاطعات حالة الطوارئ.

في ميزوري قضى خمسة أشخاص في مدينة سانت لويس كبرى مدن الولاية، فيما اعتبرته السلطات إحدى أعنف العواصف في تاريخها، وشخصان في مقاطعة سكوت، حسبما قالت شرطة دورية الطرق السريعة في الولاية في بيان لفرانس برس.

أضاف البيان أن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 180 ألف شخص فيما فتحت السلطات ثلاثة ملاجئ في المنطقة. وتتوقع مصلحة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس أكثر رداءة ليلة الأحد والإثنين.

وردا على سؤال أحد الصحافيين السبت حول ما إذا كانت هذه أسوأ عواصف تضرب سانت لويس، قالت رئيسة بلدية المدينة كارا سبنسر "أعتبرها إحدى أسوأ العواصف، بالفعل. الدمار مفجع حقا".

وأضافت أن 38 شخصا أصيبوا بجروح في المدينة فيما لحقت أضرار بحوالي 5000 مبنى.

وأظهرت مشاهد بثتها محطة "سي بي سي" أضرارا شديدة لحقت بكنيسة فيما كان عناصر الإسعاف يواصلون علاج المصابين قرب المبنى.

وكانت السلطات أصدرت تحذيرا مسبقا من رداءة الطقس، وأعلن بشير حالة الطوارئ الجمعة. إلا ان عدد القتلى قد يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الاقتطاعات التي أجرتها إدارة ترامب قد تسببت في نقص كبير في كوادر فرق الأرصاد الجوية.

وفُصل قرابة 500 شخص من أصل 4200 موظف في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أو أُحيلوا إلى التقاعد المبكر هذا العام، بحسب واشنطن بوست.

وشهدت الولايات المتحدة ثاني أعلى عدد من الأعاصير على الإطلاق في العام الماضي، بلغ نحو 1800 إعصار، وفق الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، بعد العام 2004.