حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول في حركة حماس، السبت، إن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الوفد الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار بدأت اليوم في الدوحة.
وأضاف المسؤول أن الجانبين يناقشان جميع القضايا دون "شروط مسبقة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين