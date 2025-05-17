  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار

حماس وإسرائيل تبدآن جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار

2025-05-17 10:07:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول في حركة حماس، السبت، إن جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة مع الوفد الإسرائيلي حول وقف إطلاق النار بدأت اليوم في الدوحة.


وأضاف المسؤول أن الجانبين يناقشان جميع القضايا دون "شروط مسبقة".

MENAFN17052025000208011052ID1109561307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث