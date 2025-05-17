  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

2025-05-17 10:07:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، أنه نفذ ضربات مكثفة على غزة، في إطار "المراحل الأولية" لهجوم جديد على القطاع المحاصر، حيث أسفرت أيام من القصف عن استشهاد المئات.


ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 153 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و459 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

MENAFN17052025000208011052ID1109561306

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث