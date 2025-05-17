إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

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إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، أنه نفذ ضربات مكثفة على غزة، في إطار "المراحل الأولية" لهجوم جديد على القطاع المحاصر، حيث أسفرت أيام من القصف عن استشهاد المئات.
ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 153 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و459 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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