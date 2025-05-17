إسرائيل تكثف غاراتها على غزة في أعنف قصف منذ استئناف العدوان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، أنه نفذ ضربات مكثفة على غزة، في إطار "المراحل الأولية" لهجوم جديد على القطاع المحاصر، حيث أسفرت أيام من القصف عن استشهاد المئات.



ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 153 شهيدا، بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و459 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.