تراجع الاسترليني أمام الدولار

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تراجع الاسترليني أمام الدولار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني، اليوم السبت، إلى ما دون حاجز 1.33 دولار، وفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية.
وانخفض الاسترليني بنسبة 0.02 بالمئة أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 1.3280 دولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1896 يورو.
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