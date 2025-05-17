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تراجع الاسترليني أمام الدولار

تراجع الاسترليني أمام الدولار

2025-05-17 10:07:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني، اليوم السبت، إلى ما دون حاجز 1.33 دولار، وفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية.


وانخفض الاسترليني بنسبة 0.02 بالمئة أمام الدولار، ليصل إلى مستوى 1.3280 دولار، فيما ارتفع أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1896 يورو.

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