وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الكرك والطفيلة

وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الكرك والطفيلة
وخلال زيارة المصري إلى بلدية الحسا، حسب بيان للوزارة اليوم السبت، طالب رئيس بلدية الحسا خالد الحجايا، بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في المنطقة، مؤكدا توفر قطعة أرض لهذه الغاية،
واقترح رؤساء بلديات في محافظة الطفيلة (الطفيلة الكبرى، بصيرا، القادسية)، قيام الوزير المصري إلى تنظيم زيارة مبرمجة للاطلاع على ما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة الماضية.
فيما، أكد المصري ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف مجالات العمل البلدي، مشددا على أن البلديات وُجدت لخدمة المجتمع في جميع الأوقات، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.
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