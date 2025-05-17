وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديات في الكرك والطفيلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت بلديات السلطاني، الحسا، الطفيلة الكبرى، بصيرا، والقادسية، في محافظتي الكرك والطفيلة، للاطلاع على الخدمات المقدمة على أرض الواقع، ومعالجة التحديات في الميدان.



وخلال زيارة المصري إلى بلدية الحسا، حسب بيان للوزارة اليوم السبت، طالب رئيس بلدية الحسا خالد الحجايا، بإنشاء مجمع للدوائر الحكومية في المنطقة، مؤكدا توفر قطعة أرض لهذه الغاية،

واقترح رؤساء بلديات في محافظة الطفيلة (الطفيلة الكبرى، بصيرا، القادسية)، قيام الوزير المصري إلى تنظيم زيارة مبرمجة للاطلاع على ما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة الماضية.



فيما، أكد المصري ضرورة مضاعفة الجهود في مختلف مجالات العمل البلدي، مشددا على أن البلديات وُجدت لخدمة المجتمع في جميع الأوقات، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.