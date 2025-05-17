الوطني للثروات تنتقل إلى مكتبها الجديد في لندن

الوطني للثروات تنتقل إلى مكتبها الجديد في لندن
أعلنت مجموعة الوطني للثروات عن الانتقال إلى مكتبها الجديد ضمن مبنى بنك الكويت الوطني - لندن، والمزود ببنية تحتية تكنولوجية متطورة. يأتي ذلك في إطار التزام المجموعة الراسخ بالارتقاء بخدمة العملاء، وتوفير تجربة سلسة ومرنة تمكنهم من الوصول إلى باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم.
حضر حفل الافتتاح الرسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، شيخة البحر، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة الوطني للثروات وسويسرا، مالك خليفة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، عمر بوحديبة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي - لندن، باسم بستاني.
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