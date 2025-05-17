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الوطني للثروات تنتقل إلى مكتبها الجديد في لندن

الوطني للثروات تنتقل إلى مكتبها الجديد في لندن

2025-05-17 10:04:50
(MENAFN- Al-Anbaa)

أعلنت مجموعة الوطني للثروات عن الانتقال إلى مكتبها الجديد ضمن مبنى بنك الكويت الوطني - لندن، والمزود ببنية تحتية تكنولوجية متطورة. يأتي ذلك في إطار التزام المجموعة الراسخ بالارتقاء بخدمة العملاء، وتوفير تجربة سلسة ومرنة تمكنهم من الوصول إلى باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة بعناية لتلبية احتياجاتهم ومواكبة تطلعاتهم.

حضر حفل الافتتاح الرسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، شيخة البحر، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة الوطني للثروات وسويسرا، مالك خليفة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة في بنك الكويت الوطني، عمر بوحديبة، والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني الدولي - لندن، باسم بستاني.

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