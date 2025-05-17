فرق الإطفاء تسيطر على حريق شقة بعمارة في الفروانية

سيطرت فرق إطفاء مركزي الفروانية وصبحان فجر اليوم السبت، على حريق شقة في عمارة بمنطقة الفروانية، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق وتمت السيطرة عليه.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر.