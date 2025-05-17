  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
فرق الإطفاء تسيطر على حريق شقة بعمارة في الفروانية

فرق الإطفاء تسيطر على حريق شقة بعمارة في الفروانية

2025-05-17 10:04:49
(MENAFN- Al-Anbaa)

سيطرت فرق إطفاء مركزي الفروانية وصبحان فجر اليوم السبت، على حريق شقة في عمارة بمنطقة الفروانية، حيث باشرت الفرق مكافحة الحريق وتمت السيطرة عليه.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات تذكر.

MENAFN17052025000130011022ID1109561289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث