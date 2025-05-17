فتح باب التسجيل لجائزة شراع غدا وحتى 18 يوليو

فتح باب التسجيل لجائزة شراع غدا وحتى 18 يوليو
أعلنت اللجنة العليا لجائزة الكويت للإعلام (شراع)، عن فتح باب التقدم بالأعمال الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة الورقية والرقمية للمشاركة فيها اعتبارا من غد الأحد وحتى 18 يوليو المقبل، وذلك عبر الصفحة المخصصة للجائزة على موقع وزارة الإعلام الكويتية.
وقال رئيس اللجنة العليا للجائزة سعد العلي في بيان صادر عن (اللجنة) إنه انطلاقا من سعي وزارة الإعلام لدعم الحركة الإعلامية في الكويت، فقد حرصنا على أن تكون هذه الجائزة داعما للأعمال المميزة بمختلف فئاتها بما فيها وسائل الإعلام الرقمية، داعيا جميع المبدعين والمتميزين من الإعلاميين الكويتيين للمشاركة في جوائز (شراع) التي تعكس تقديرنا للتأثير الكبير الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرؤى وتعزيز الحوار ودفع التطور.
وأضاف العلي أن إطلاق الجائزة هذا العام يأتي بالتزامن مع احتفال دولة الكويت باختيارها (عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025) ما يعطيها بعدا عربيا مميزا متقدما «بالشكر الجزيل لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على الحرص الذي يوليه لإبراز دور المتميزين في مجالات الإعلام في الكويت من خلال هذه الجائزة التي أعلن عنها في يناير من هذا العام».
ووفق البيان، فإن الجائزة تمنح في 16 مجالا إعلاميا، حيث حددت الجوائز الفردية لأفضل محاور وصانع محتوى وتقرير استقصائي وكاتب عمود صحافي ومقال نقدي وصورة وكاريكاتير، أما الجوائز الجماعية فتشمل أفضل عمل حواري وفيلم وثائقي وعمل حواري فردي وبرنامج تفاعلي وعمل تصويري وعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي وحملة إعلامية متكاملة.
وأضاف البيان أن اللجنة ستقوم بترشيح (جائزة الإعلام التقديرية) تكريما لإحدى الشخصيات الإعلامية المتميزة التي قدمت إسهاما تراكميا بارزا جديرا بالتقدير، كما ستقوم بترشيح (جائزة اللجنة العليا) لعمل تختاره وفقا لرؤيتها شرط أن تتناول قضية توليها الدولة اهتماما خاصا في سنة الجائزة، ويكون الطرح ضمن أطر إعلامية جديدة ومميزة فنيا وتقنيا كما بكون للعمل أثر إيجابي على المجتمع.
وذكر أن تقييم المشاركات سيتم من خلال لجان تحكيم متخصصة في مختلف الفئات وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل في ديسمبر 2025.
وأفاد بأن التقديم للجائزة يتم من خلال موقع وزارة الإعلام الإلكتروني ( ) والدخول على الصفحة المخصصة للجائزة موضحا أنه من الشروط أن تكون الأعمال المتقدمة منشورة من 18 مايو 2024 وحتى آخر يوم للتقديم على الجائزة.
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