فتح باب التسجيل لجائزة شراع غدا وحتى 18 يوليو

أعلنت اللجنة العليا لجائزة الكويت للإعلام (شراع)، عن فتح باب التقدم بالأعمال الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة الورقية والرقمية للمشاركة فيها اعتبارا من غد الأحد وحتى 18 يوليو المقبل، وذلك عبر الصفحة المخصصة للجائزة على موقع وزارة الإعلام الكويتية.

وقال رئيس اللجنة العليا للجائزة سعد العلي في بيان صادر عن (اللجنة) إنه انطلاقا من سعي وزارة الإعلام لدعم الحركة الإعلامية في الكويت، فقد حرصنا على أن تكون هذه الجائزة داعما للأعمال المميزة بمختلف فئاتها بما فيها وسائل الإعلام الرقمية، داعيا جميع المبدعين والمتميزين من الإعلاميين الكويتيين للمشاركة في جوائز (شراع) التي تعكس تقديرنا للتأثير الكبير الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الرؤى وتعزيز الحوار ودفع التطور.

وأضاف العلي أن إطلاق الجائزة هذا العام يأتي بالتزامن مع احتفال دولة الكويت باختيارها (عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025) ما يعطيها بعدا عربيا مميزا متقدما «بالشكر الجزيل لوزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري على الحرص الذي يوليه لإبراز دور المتميزين في مجالات الإعلام في الكويت من خلال هذه الجائزة التي أعلن عنها في يناير من هذا العام».

ووفق البيان، فإن الجائزة تمنح في 16 مجالا إعلاميا، حيث حددت الجوائز الفردية لأفضل محاور وصانع محتوى وتقرير استقصائي وكاتب عمود صحافي ومقال نقدي وصورة وكاريكاتير، أما الجوائز الجماعية فتشمل أفضل عمل حواري وفيلم وثائقي وعمل حواري فردي وبرنامج تفاعلي وعمل تصويري وعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي وحملة إعلامية متكاملة.

وأضاف البيان أن اللجنة ستقوم بترشيح (جائزة الإعلام التقديرية) تكريما لإحدى الشخصيات الإعلامية المتميزة التي قدمت إسهاما تراكميا بارزا جديرا بالتقدير، كما ستقوم بترشيح (جائزة اللجنة العليا) لعمل تختاره وفقا لرؤيتها شرط أن تتناول قضية توليها الدولة اهتماما خاصا في سنة الجائزة، ويكون الطرح ضمن أطر إعلامية جديدة ومميزة فنيا وتقنيا كما بكون للعمل أثر إيجابي على المجتمع.

وذكر أن تقييم المشاركات سيتم من خلال لجان تحكيم متخصصة في مختلف الفئات وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل في ديسمبر 2025.

وأفاد بأن التقديم للجائزة يتم من خلال موقع وزارة الإعلام الإلكتروني ( ) والدخول على الصفحة المخصصة للجائزة موضحا أنه من الشروط أن تكون الأعمال المتقدمة منشورة من 18 مايو 2024 وحتى آخر يوم للتقديم على الجائزة.