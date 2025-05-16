  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الهاتف يجبر شاباً يابانياً على الانحناء طوال عمره

الهاتف يجبر شاباً يابانياً على الانحناء طوال عمره

2025-05-16 07:17:32
(MENAFN- Al-Bayan) أطلق أطباء مختصون تحذيراً شديد اللهجة بشأن استخدام الهاتف النقال، وذلك بعد أن تسبب الاستخدام الطويل للهاتف بحالة طبية نادرة لشاب في اليابان، حيث سيقضي هذا الشاب باقي عمره وهو منحني الرأس والقامة، ولن يعود قادراً على إعادة جسمه إلى طبيعته بعد الآن، وفق ما ذكرت ((ديلي ميل)).

وقال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية إن الشاب الياباني البالغ من العمر 25 عاماً، والمولع بألعاب الفيديو على هاتفه الذكي، أمضى خمس ساعات متواصلة وهو مطأطأ الرأس، فأصيب بحالة طبية نادرة تسمى ((متلازمة الرأس المتدلي))، وذلك نتيجة خفض رأسه لمدة طويلة.

وشرح مسعفون يابانيون حالة الشاب، حيث أصبحت رقبته ضعيفة للغاية بسبب اللعب المتواصل على الهاتف النقال لدرجة أنه أصبح غير قادر على رفع رأسه.

MENAFN16052025000110011019ID1109560166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث