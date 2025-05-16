الهاتف يجبر شاباً يابانياً على الانحناء طوال عمره

MENAFN - Al-Bayan) أطلق أطباء مختصون تحذيراً شديد اللهجة بشأن استخدام الهاتف النقال، وذلك بعد أن تسبب الاستخدام الطويل للهاتف بحالة طبية نادرة لشاب في اليابان، حيث سيقضي هذا الشاب باقي عمره وهو منحني الرأس والقامة، ولن يعود قادراً على إعادة جسمه إلى طبيعته بعد الآن، وفق ما ذكرت ((ديلي ميل)).

وقال تقرير نشرته الصحيفة البريطانية إن الشاب الياباني البالغ من العمر 25 عاماً، والمولع بألعاب الفيديو على هاتفه الذكي، أمضى خمس ساعات متواصلة وهو مطأطأ الرأس، فأصيب بحالة طبية نادرة تسمى ((متلازمة الرأس المتدلي))، وذلك نتيجة خفض رأسه لمدة طويلة.

وشرح مسعفون يابانيون حالة الشاب، حيث أصبحت رقبته ضعيفة للغاية بسبب اللعب المتواصل على الهاتف النقال لدرجة أنه أصبح غير قادر على رفع رأسه.