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النساء ينبضن أسرع

النساء ينبضن أسرع

2025-05-16 07:17:32
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة حديثة من جامعة ولاية أوهايو أنَّ العقدة الجيبية الأذينية، والتي تعمل بمثابة جهاز تنظيم ضربات القلب الطبيعي، تُوجهها مجموعات مختلفة من الجينات لدى الرجال والنساء.

ووجدت الدراسة أن النساء لديهن مستويات أعلى من جينات معينة تُساعد قلوبهن على النبض بشكل أسرع؛ لكنّ قلوب الرجال أظهرت نشاطاً جينياً أكبر مرتبطاً بالالتهاب وإنتاج الكولاجين.

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