النساء ينبضن أسرع

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
النساء ينبضن أسرع
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة حديثة من جامعة ولاية أوهايو أنَّ العقدة الجيبية الأذينية، والتي تعمل بمثابة جهاز تنظيم ضربات القلب الطبيعي، تُوجهها مجموعات مختلفة من الجينات لدى الرجال والنساء.
ووجدت الدراسة أن النساء لديهن مستويات أعلى من جينات معينة تُساعد قلوبهن على النبض بشكل أسرع؛ لكنّ قلوب الرجال أظهرت نشاطاً جينياً أكبر مرتبطاً بالالتهاب وإنتاج الكولاجين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين