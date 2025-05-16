من صالات "الكروس فيت".. قوة ناعمة وعزيمة حديدية تصنع جيلاً رياضياً جديداً

MENAFN - Al-Bayan) في زوايا الصالات الرياضية التي اعتادت أن تركز سابقاً على تمارين اللياقة الخفيفة فقط، بدأت أصوات الحديد تعلو، وظهرت ملامح جديدة للقوة النسائية، لم تعد رياضات القوة حكراً على الرجال، بل تحولت إلى ساحة متجددة تُعيد فيها المرأة رسم حدودها، وتتحدى بها الصور النمطية.

((الكروس فيت))، برياضاته الشاملة التي تمزج بين التحدي البدني والانضباط الذهني، أصبح أكثر من مجرد نشاط رياضي؛ بل مساحة تمكين حقيقية تنمو فيها الطموحات وتُصقل فيها الشخصيات، وفي هذا التحقيق، تنقل ((البيان)) أصواتاً من قلب الميدان .. مدربات ولاعبات خضن تجربة ((الكروس فيت)) بشغف وإصرار، وحولنها إلى نمط حياة.

في عام 2019، خاضت فاطمة عبدالرحمن المنصوري، مدربة ((الكروس فيت)) المعتمدة في نادي FitnGlam بأبوظبي، أولى تجاربها الجادة مع رياضة ((الكروس فيت))، تجربة لم تكن مجرد بداية جديدة، بل نقطة تحوّل كبرى، لم يكن المشهد مألوفاً .. أوزان ثقيلة، تمارين عالية الشدة، وتحديات يومية تتطلب جرأة بدنية وذهنية، لكن الفضول كان أقوى من التردد، وسرعان ما تحوّل الحضور الفضولي إلى التزام، فشغف، ثم مسيرة مهنية متكاملة.

اكتشفت فاطمة من خلال ((الكروس فيت)) امرأة أقوى، أكثر طموحاً، حيث قالت: ((أفخر بنفسي كإماراتية تثبت وجودها في مجال غير تقليدي)).

التحول من متدرّبة إلى مدرّبة لم يكن سهلاً، خصوصاً في بيئة ما زالت رياضات القوة فيها ترتبط بالرجال، لكن فاطمة اختارت الطريق الصعب، وواجهت الصور النمطية بثبات، ولم تكن مهمتها محصورة في تعليم الحركات أو ضبط الأوزان، بل في أن تكون قدوة، وأن تثبت لنفسها أولاً أنها تستحق هذا المكان، وأضافت: ((واجهت الكثير من الشكوك، حتى من داخلي أحياناً، لكنني تعلمت أن القوة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل المواجهة والإيمان بالرسالة .. واليوم، أشعر أنني لا أدرّب فقط، بل أفتح الطريق لنساء أخريات ليثقن بأنفسهن)).

وعن رؤيتها لمستقبل ((الكروس فيت)) النسائي في الدولة، أكدت فاطمة أن الإماراتيات بدأن بكسر الحواجز بثقة، وصِرن اليوم يشاركن، يتنافسن، ويُدرّبن بجرأة، معتبرة أن ((الكروس فيت)) بات منصة حقيقية للتمكين، لا تكتفي ببناء العضلات، بل تصقل الشخصية وتعزز الإصرار، مضيفة: ((نحن نشهد بداية فصل جديد في تاريخ المرأة الرياضية الإماراتية، فصل تُكتب فيه قصص القوة والإصرار بكل فخر)).

ووجهت فاطمة رسالة لكل فتاة تبحث عن مكانها في هذا المجال، قائلة: ((إلى كل فتاة تراقب من بعيد وتتساءل إن كان لها مكان في هذا المجال .. مكانك موجود؛ ليس فقط كمشاركة، بل كمدرّبة تلهم الجيل القادم)).

بحث عن تحدٍ جديد

وأثبتت المدربة الإماراتية شهد بودبس، بطلة العرب في ((الكروس فيت))، حضورها بقوة في ساحة اللياقة البدنية، حيث صرحت قائلة: ((بدأت رحلتي عندما كنت أبحث عن تحدٍ جديد، وأصبحت رياضة الكروس فيت مع الوقت جزءاً لا يتجزأ من حياتي، قررت أن أصبح مدربة لأنني أؤمن بقوة المجتمع والدعم المتبادل في تحقيق الأهداف)).

الطموح وحده لا يصنع المجد، لكن بالجهد والتفاني تُصنع اللحظات التي تُخلد في الذاكرة، واحدة من هذه اللحظات كانت حين كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهد، بعد فوزها مع فريق F3 بالميدالية الذهبية في الألعاب الحكومية عامي 2019 و2023، وقالت شهد عن هذا التكريم: ((شعرت بالفخر والامتنان، كانت لحظة تقدير حقيقية لما بذلته من جهد، وفرصة رائعة للالتقاء بأشخاص ملهمين ومشاركة الإنجاز مع زملائي)).

ولم يكن هذا الإنجاز الوحيد في مسيرتها، فقد حصدت لقب بطلة الإمارات والعرب لخمس سنوات متتالية، وحققت إنجازاً عربياً غير مسبوق حين أصبحت أول عربية تتأهل إلى بطولة العالم ((كروس فيت جيمز)) لعام 2023 في فئة النخبة الفردي، وهو ما تعتبره أحد أهم محطات مشوارها الرياضي.

وترى شهد أن حضور المرأة الإماراتية في رياضات القوة لم يعد استثناءً، بل أصبح حقيقة متنامية تعكس تغيّر النظرة المجتمعية وتشجيع الفتيات على خوض تجارب جديدة، قائلة: ((نرى اليوم ازدياداً في عدد النساء اللواتي يشاركن في الكروس فيت، وهذا يعكس التغيير الإيجابي في ثقافتنا، نساء يتحدين الصور النمطية ويحققن إنجازات تُلهم الجيل الجديد)).

ووجهت شهد رسالتها للفتيات الطامحات إلى خوض التجربة نفسها، قائلة: ((آمنّ بأنفسكن، لا تخفن من التحديات، فكل واحدة منكن قادرة على تخطي الحدود وتحقيق أهدافها في الرياضة وفي الحياة)).

مصدر إلهام

وعندما دخلت ريم العوضي الصالة الرياضية لأول مرة في عام 2023، لم تكن تتوقع أن تتحول رياضة ((الكروس فيت)) إلى نقطة تحول في حياتها، البداية لم تكن مجرد تجربة رياضية عابرة، بل بوابة إلى عالم جديد اكتشفت فيه ذاتها، بفضل مدربتها فاطمة المنصوري التي آمنت بها منذ اللحظة الأولى وألهمتها للاستمرار، وقالت ريم: ((كنت أبحث عن رياضة تمنحني شعوراً بالقوة وتساعدني على تفريغ طاقتي، وجدت في ((الكروس فيت)) كل ما أحتاجه وأكثر .. البداية كانت صعبة لكنها ممتعة، وكل تمرين جديد زاد من تعلقي بالرياضة وثقتي بنفسي)).

ورغم أنها لا تزال في بداية مشوارها، إلا أن ريم لامست التحديات التي قد تواجه الفتيات الإماراتيات عند دخول هذا النوع من الرياضات، خصوصاً ما يتعلق بنظرة المجتمع، لكنها وجدت الدعم الحقيقي في محيطها، سواء من مدربتها أو عائلتها، وبالأخص جدتها، التي شكّلت مصدر إلهام دائم لها، قائلة: ((جدتي رحمها الله كانت تراني أقوى مما كنت أرى نفسي، ما زلت أواصل طريقي لأجعلها فخورة، وكل إنجاز أحققه اليوم هو امتداد لذلك الإيمان الذي غرسَته في داخلي)).

وترى ريم أن الإقبال المتزايد على رياضة ((الكروس فيت)) بين الفتيات الإماراتيات دليل واضح على التحول الثقافي في المجتمع، واتساع دائرة الوعي الرياضي بين النساء، مؤكدة: ((الفتيات أصبحن أكثر وعياً بأهمية القوة البدنية والصحة النفسية، ((الكروس فيت)) يوفر هذا التوازن المثالي، وهناك زيادة ملحوظة في عدد المشارِكات والمستوى الفني كذلك)).

واختتمت حديثها برسالة للفتيات اللواتي يفكرن في خوض هذه التجربة، قائلة: ((ابدأن الآن، لا تنتظرن الوقت المثالي، ((الكروس فيت)) علاقة صحية مع نفسك وجسدك .. وأنا اليوم أطمح لأن أكون مدربة، لأردّ الجميل وأشجع غيري كما تم دعمي)).

نماذج ملهمة

ولم يقتصر الأمر على المدربات الإماراتيات فقط، إذ وجدت رياضة ((الكروس فيت)) صدى واسعاً بين السيدات في مختلف دول الخليج، لتصبح منصة إقليمية تفتح المجال للتمكين والتغيير، ومن بين النماذج الملهمة، برزت سحر سليمان، المدربة السعودية المقيمة في الإمارات، التي خاضت رحلتها الخاصة في هذا المجال، وصنعت تجربتها المهنية بثقة وعزيمة، قبل عشر سنوات، لم تكن تتخيل أن خطواتها الأولى في صالة ((الكروس فيت)) ستقودها إلى أن تكون واحدة من الأسماء المعروفة في ساحة الرياضات البدنية النسائية، ليس فقط كمدربة، بل أيضاً كحكم في بطولات دولية ومحلية.

وقالت سحر في تصريح خاص لـ((البيان)): ((بدأت برغبة بسيطة في تحسين لياقتي، لكن سرعان ما تحوّل الأمر إلى شغف .. أسرني التوازن بين القوة، التحدي، والانضباط، وهذا ما دفعني للتعمق في هذه الرياضة والتطور حتى أصبحت مدربة وحكماً)).

لم تكن رحلتها في المجال خالية من العقبات، خصوصاً كونها امرأة في مجال لطالما ارتبط بالرجال، لكنها اختارت أن تثبت نفسها بالإصرار والتطوير، فصنعت لنفسها مساحة خاصة، واستطاعت أن تترك بصمتها في البطولات، من بينها مشاركتها كحكم في فعاليات إكسبو 2020، ومشاركات عديدة في بطولات داخل الإمارات، حققت خلالها مراكز أولى، وقالت في هذا الشأن: ((إثبات الذات لم يكن سهلاً، لكن كل تجربة كانت تبني في داخلي الثقة، وكل نجاح كان يفتح أمامي باباً جديداً)).

ومن موقعها في الإمارات، لاحظت سحر تطوراً لافتاً في وعي الفتيات برياضات القوة في المنطقة، خصوصاً في الإمارات والسعودية، وترى أن الحضور النسائي في ((الكروس فيت)) لم يعد رمزاً استثنائياً، بل أصبح واقعاً متنامياً يلهم ويقود، قائلة: ((نشهد اليوم حضوراً فاعلاً للفتيات في البطولات، وهذا التحول يعزز من بناء بيئة رياضية صحية وشاملة.. الرياضة حق للجميع، ولكل امرأة الفرصة أن تبدأ، في أي وقت، ما دامت تملك الشغف والعزيمة)).

واختتمت سحر حديثها برسالة للفتيات الراغبات في دخول هذا المجال، قائلة: ((ابدئي، ولو بخطوة بسيطة .. ((الكروس فيت)) أسلوب حياة يمنحك القوة والثقة، وفرصة لاكتشاف قدراتك الحقيقية)).