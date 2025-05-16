رسالة كوزمين ترفع معنويات لاعبي الشارقة قبل النهائي الآسيوي

رسالة كوزمين ترفع معنويات لاعبي الشارقة قبل النهائي الآسيوي
ويعتبر الطقس مثالياً، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 28 و30 في هذا الوقت، مع احتمال هطول الأمطار، اليوم السبت، وغداً في يوم المباراة، واحتاط الشارقة لفرضية هطول الأمطار بأحذية المطر، كما احتاط المدرب كوزمين لذلك بتوجيهات محددة للاعبين، خلال حديثه مع اللاعبين في المحاضرات اليومية.
ووجّه الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني للشارقة، رسائل قوية للاعبي الشارقة، بثت فيهم كثيراً من الحماس والدافع المعنوي لتحقيق حلم الفوز باللقب القاري، جاء ذلك في محاضرته الأولى، التي ركز فيها المدرب على التحضير الذهني.
ولم ينتظر كوزمين كثيراً بعد وصول بعثة الفريق إلى سنغافورة، حيث عقد اجتماعاً عاجلاً مع لاعبيه قبل أول حصة تدريبية، وجاءت كلماته محفزة، أشعلت الروح القتالية داخل المعسكر.
وابتعد كوزمين في حديثه عن لغة التكتيك والخطط الفنية، واختار مخاطبة قلوب لاعبيه، قائلاً: ((أريد أن أعود إلى الإمارات يوم 19 مايو، وأنا أحمل لقب دوري أبطال آسيا، هذا اللقب ليس لنادٍ واحد فقط، بل هو للإمارات كلها)).
وأضاف بلهجة حاسمة: ((جمهور الشارقة لن يسمح لكم بخسارة لقب مجدداً، لا تفكروا في الماضي، ولا في أي إخفاقات هذا الموسم، أمامكم 90 دقيقة فقط لكتابة التاريخ، فلا تخذلوا من وثق بكم، ورافقكم في كل خطوة)).
هذه الكلمات لكوزمين، حملت الكثير من المعاني والدلالات، أبرزها أن مباراة الأحد تمثل لحظة مفصلية في موسم الفريق، وأن التتويج المنتظر ليس مجرد إنجاز كروي، بل مهمة وطنية من أجل الإمارات بأسرها.
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