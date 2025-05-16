رسالة كوزمين ترفع معنويات لاعبي الشارقة قبل النهائي الآسيوي

MENAFN - Al-Bayan) يختتم الشارقة، ابتداءً من الثالثة عصر اليوم بتوقيت الإمارات، تدريباته في سنغافورة، في ملعب استاد ((بيشان))، الذي تقام فيه غداً مباراة نهائي دوري أبطال آسيا أمام ليون سيتي، ويسبق التدريب بنصف ساعة، عقد المؤتمر الصحافي لمدرب الشارقة، كوزمين أولاريو، للحديث عن المباراة، وهي الحصة التدريبية الرابعة لفريق الشارقة، الذي وصل سنغافورة مبكراً، للتعود على الطقس مساء الثلاثاء، وخاض أول تدريباته في اليوم التالي، ثم تدريب ثانٍ مساء الخميس، قبل أن يجري التدريب الأساسي مساء أمس، ركز قبله المدرب كوزمين على محاضرة في قاعة الفندق، قبل التوجه للملعب لتنفيذ التكتيك الذي يخوض به المباراة، من خلال مباراة داخلية بين التشكيلة المرشحة مع البدلاء.

ويعتبر الطقس مثالياً، حيث تتراوح درجة الحرارة بين 28 و30 في هذا الوقت، مع احتمال هطول الأمطار، اليوم السبت، وغداً في يوم المباراة، واحتاط الشارقة لفرضية هطول الأمطار بأحذية المطر، كما احتاط المدرب كوزمين لذلك بتوجيهات محددة للاعبين، خلال حديثه مع اللاعبين في المحاضرات اليومية.

ووجّه الروماني كوزمين أولاريو، المدير الفني للشارقة، رسائل قوية للاعبي الشارقة، بثت فيهم كثيراً من الحماس والدافع المعنوي لتحقيق حلم الفوز باللقب القاري، جاء ذلك في محاضرته الأولى، التي ركز فيها المدرب على التحضير الذهني.

ولم ينتظر كوزمين كثيراً بعد وصول بعثة الفريق إلى سنغافورة، حيث عقد اجتماعاً عاجلاً مع لاعبيه قبل أول حصة تدريبية، وجاءت كلماته محفزة، أشعلت الروح القتالية داخل المعسكر.

وابتعد كوزمين في حديثه عن لغة التكتيك والخطط الفنية، واختار مخاطبة قلوب لاعبيه، قائلاً: ((أريد أن أعود إلى الإمارات يوم 19 مايو، وأنا أحمل لقب دوري أبطال آسيا، هذا اللقب ليس لنادٍ واحد فقط، بل هو للإمارات كلها)).

وأضاف بلهجة حاسمة: ((جمهور الشارقة لن يسمح لكم بخسارة لقب مجدداً، لا تفكروا في الماضي، ولا في أي إخفاقات هذا الموسم، أمامكم 90 دقيقة فقط لكتابة التاريخ، فلا تخذلوا من وثق بكم، ورافقكم في كل خطوة)).

هذه الكلمات لكوزمين، حملت الكثير من المعاني والدلالات، أبرزها أن مباراة الأحد تمثل لحظة مفصلية في موسم الفريق، وأن التتويج المنتظر ليس مجرد إنجاز كروي، بل مهمة وطنية من أجل الإمارات بأسرها.