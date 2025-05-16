بدعم وتوجيهات منصور بن زايد.. نخبة الخيول تتنافس على كأس رئيس الدولة في "بريكنس ستيكس" اليوم

MENAFN - Al-Bayan) بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم المحطة الرابعة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في نسختها الثانية والثلاثين، وذلك على مضمار بيملكو العريق في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية، ضمن فعاليات النسخة الـ150 من مهرجان بريكنس ستيكس العالمي.

وتقام سلسلة جولات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة حول العالم، تأكيداً على حرص دولة الإمارات على دعم صناعة الخيل العربي عالمياً، وتعزيز حضوره في المحافل الدولية، بما يسهم في الحفاظ على الإرث الثقافي الأصيل لدولة الإمارات.

وسيقام سباق الكأس لمسافة 1700 متر ضمن الفئة الأولى، بمشاركة نخبة من الخيول المصنفة عالمياً والمخصصة للأعمار من أربع سنوات فما فوق، بجوائز تبلغ 200 ألف دولار، ويُعد أبرز أشواط أمسية السباقات التي تتضمن 14 شوطاً، وتنطلق من الساعة 10:30 صباحاً وتختتم بالكأس في تمام الساعة 7:43 مساءً بتوقيت ميرلاند.

ويشهد السباق مشاركة قوية من مرابط وإسطبلات الخيول العربية في الولايات المتحدة، من أبرزها الجواد ((دايموند جيم إيه إيه))، بطل نسخة 2023، إلى جانب ((آر بي ماذر لود))، و((إيه إيه تيك تشانس))، و((دبليو إم إيه سموك سيجنل))، وغيرها من الخيول البارزة.

وأكد فيصل الرحماني، أمين عام اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، أن تنظيم السباق ضمن مهرجان بريكنس ستيكس يجسد مكانة الكأس الغالية على الساحة العالمية، ويعكس الدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتطوير سباقات الخيل العربي وتعزيز حضورها الدولي.

يُذكر أن الكأس الغالية شهدت خلال الأعوام الماضية تتويج عدد من الأبطال، من أبرزهم ((باديس دي))، و((كويك اند رييز))، و((هياب الزمان))، و((آر بي ماليكسيس))