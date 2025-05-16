"دولية الشارقة لأساتذة الشطرنج" تنطلق اليوم

MENAFN - Al-Bayan) برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق مساء اليوم منافسات النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج.

التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة من 60 دولة من بينهم 84 لاعباً من ذوي الألقاب الدولية والتصنيفات العالية، والبالغ جوائزها 75 ألف دولار.

وبلغ عدد الأساتذة الدوليين الكبار 65 لاعباً بينما الأساتذة الدوليين 18 لاعباً، يتقدمهم الأوزبكي نادر بيك عبد الستاروف المصنف 2771 نقطة بطل العالم للشطرنج السريع عام 2022، وبطل النسخة الخامسة من الشارقة للأساتذة، والمصنف الثاني الهولندي أنيش جيري برصيد 2738 نقطة، والذي حقق أعلى تصنيف في مسيرته في يناير 2016، حيث بلغ 2798 نقطة، مما جعله يحتل المركز الثاني عالمياً في ذلك الوقت، وثالث المصنفين الإيراني بارهام مقصودلو 2706 بطل العالم للشباب وبطل الشارقة للأساتذة بنسختها الرابعة، والرابع الأمريكي صامويل سيفيان المصنف دولياً برصيد 2694 نقطة بطل قارة أمريكا عام 2017 وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم الشطرنج.

وتشهد الفترة الصباحية، قبل انطلاق المنافسات، الاجتماع الفني لاعتماد أهلية اللاعبين وإجراء قرعة البطولة، بحضور جميع اللجان العاملة خاصة اللجنة الفنية والحكام ولجنة الاستئناف ويشارك في البطولة 15 حكماً من الحكام القاريين والدوليين من داخل وخارج الدولة.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الاتحاد العربي للعبة، أن البطولة لها قيمة كبيرة عالمياً، خاصة أنها معتمدة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج، كما أن المشاركين فيها يحصلون على نقاط تسهم في تأهلهم إلى كأس العالم للشطرنج، وهو ما يدفع عدداً كبيراً من اللاعبين واللاعبات للمشاركة فيها، ويكفي أن البطولة شهدت إقبالاً كبيراً على التسجيل، وكان من المقرر أن يشارك فيها 260 لاعباً، ولكن الإقبال الكبير دفعنا لزيادة العدد ورغم ذلك قائمة الانتظار فيها أعداد كبيرة، كما أن أعداد اللاعبين الحاصلين على ألقاب دولية في البطولة يزيد من قوتها ويرفع أسهمها الدولية.

وأضاف أن تنظيم حدث بهذا الحجم يمثل رواجاً سياحياً كبيراً لدولة الإمارات ولإمارة الشارقة ليس فقط من خلال تواجد 60 جنسية فقط بل أيضاً من خلال نقل البطولة عبر الإنترنت إلى العالم، وسيظل اسم الشارقة يتردد في العالم وعلى المنصات العالمية للشطرنج طوال فترة البطولة.

واختتم قائلاً: ((لدينا ثقة كبيرة في كوادرنا الوطنية بخروج البطولة بالشكل المشرف، ولدينا خبرات متراكمة تنظيمية وإدارية على أعلى مستوى والمكاسب الفنية والإدارية والتنظيمية في البطولة كبيرة وجميعها تصب في مصلحة منتخباتنا الوطنية)).