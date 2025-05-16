"شروط الإعارة" بين عدالة المنافسة واحترام العقود

MENAFN - Al-Bayan) يتجدد الجدل مع قرابة نهاية كل موسم حول ((إعارة اللاعبين وعدالة المنافسة))، وتحديداً حول الشرط الخاص بعدم السماح للاعب المعار بالمشاركة ضد ناديه الأصلي في مختلف المسابقات، والذي يعتبره الكثيرون وبالرغم من مشروعيته، أنه لا يتفق مع مبدأ العدالة التنافسية بين جميع الأندية، لأنه يحرم النادي الذي يضطر إلى الاستعارة لسد الثغرات في صفوفه، إلى الاستغناء عن هؤلاء المعارين، وأغلبهم عادة ما يكونون من المحترفين الأجانب أو المقيمين في مباراتين على الأقل في الموسم، بصرف النظر عن مدى الاحتياج لهم بعدما أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأداء، وعناصر إيجابية مؤثرة أظهرت تفوقها في بقية مواجهاتها أمام الأندية الأخرى المنافسة للنادي الأصلي.

ويرى العديد من خبراء كرة القدم أن الوقت حان للمنظومة الاحترافية في كرة القدم بالدولة، للتخلص من هذا الشرط، والذي يحد من العدالة التنافسية، وكذلك يحرم اللاعب المعار من إثبات جدارته أمام ناديه الأصلي وجماهيره، ويشيرون إلى أن العديد من الأندية والدوريات في العالم، لم تعد تتمسك بهذا الشرط، وتسمح للاعبيها المعارين باللعب أمامها، وحتى التعاقدات التي تجرى على سبيل الإعارة الآن، تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، وقام بتعديل قوانينها للحد منها بهدف خلق بيئة تنافسية عادلة قدر الإمكان، وتعزيز تطور اللاعبين الشباب، وتحسين التوازن التنافسي، ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود.

وتسمح التعديلات الجديدة التي تأتي ضمن مشروع شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات انتقال اللاعبين، بداية بالسماح بإعارة 8 لاعبين في 2022، والتخفيض تدريجياً حتى الوصول إلى 6 لاعبين اعتباراً من يوليو 2024، على أن تكون المدة القصوى للإعارة سنة واحدة، وعدم استعارة أكثر من 3 لاعبين من النادي نفسه، بالإضافة إلى حظر إقراض اللاعب لنادٍ ثالث، وأن تكون اتفاقية الإعارة مكتوبة في عقود، وتحدد شروط الإعارة ومدتها والتعويضات المالية، وأن لا تشمل القوانين الجديدة اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا وما دون، والصاعدين من أكاديميات الأندية.

وأكد حسن الجسمي، المحلل الفني في كرة القدم، أن هذا الشرط يخل بعدالة المنافسة، كما أكد في الوقت نفسه قانونية عدم مشاركة المعار ضد ناديه الأصلي، مشيراً إلى أن ((العقد شريعة المتعاقدين))، وإلى أن النادي الأصلي من حقه أن يضع الشروط التي تحمي مصلحته وتحقق أهدافه.

وأوضح أن النادي الذي يعتمد على إجراء بعض التعاقدات عن طريق الاستعارة، لديه خيارا الموافقة أو الرفض، وإذا لم تعجبه الشروط، يمكنه الذهاب لاستعارة لاعبين من نادٍ آخر، ولفت إلى أن الأندية التي تلجأ لاستعارة اللاعبين، عادة ما تتنافس على المنطقة الدافئة أو الهروب من الهبوط، وفقدان هؤلاء اللاعبين في مباراتين، لن يؤثر كثيراً في وصول تلك الأندية إلى أهدافها، ولذا فإنه يلجأ إلى استعارة لاعبين محددين لثقته في قدرة هؤلاء على خدمة الفريق، وبالتالي لا يهتم بشأن غيابهم عن مباراتين أو أكثر، لأن هناك العديد من الأسباب للغيابات، ومنها الإصابات أو الإيقافات.

وذكر أيمن الرمادي، مدرب الزمالك المصري، أن هذا الشرط لم يعد معمولاً به من قبل العديد من أندية الدوري في بلاده، وأن الأندية الكبرى أصبحت تواجه بلاعبين معارين لأندية أخرى، بل ربما يخسرون نقاطاً مهمة بسبب مشاركة هؤلاء اللاعبين.

وقال إنه على الرغم من مشروعية هذا الشرط من الناحية القانونية في التعاقدات الملزمة لأطرافها، وأهمها موافقة اللاعب نفسه، إلا أن الدوري الإماراتي، وصل إلى درجة وسنوات من الاحترافية التي يجب فيها على أنديته التخلي عن هذا الشرط، موضحاً أن عقود الإعارة لا تتضمن نصاً صريحاً بعدم مشاركة المعار أمام ناديه الأصلي لأن ذلك يخالف لوائح الاتحاد الدولي للكرة، ولكنها تتضمن ما يشبه الشرط الجزائي بقيمة مالية محددة يتحملها النادي المستعير للاعب حال الإخلال بهذا الشرط، والذي يتمسك به النادي الأصلي وغالباً ما يتحمل جزءاً من قيمة راتب المعار لنادٍ آخر.

أمنية ومبادرة

وتمنى حسن إسماعيل، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأول السابق مشرف حراس مرمى أكاديمية كرة القدم بنادي الشارقة حالياً، بأن يختفي هذا الشرط من عقود اللاعبين المعارين بعد سنوات طويلة من تطبيق الاحتراف في الكرة الإماراتية، وأوضح أن الأندية الكبرى لن تبادر بالتأكيد إلى إلغاء هذا الشرط، ولكن يمكن أن يتم ذلك من خلال تدخل من قبل اتحاد الكرة، أو من قبل الجمعية العمومية للاتحاد سعياً لتحقيق أعلى معايير الشفافية، موضحاً أن الشرط وبالرغم من مشروعيته القانونية، لا يحقق مبدأ العدالة التنافسية، وهذا الأمر وضح كثيراً من خلال العديد من مباريات الموسم الحالي، وأن هناك أندية فقدت نقاطاً مؤثرة نتيجة التزامها بهذا الشرط، الذي لم يعد معمولاً به في العديد من الدوريات الوطنية حول العالم، منوهاً إلى تطور الأمر في الكرة الإماراتية حتى أصبحت هناك أندية تشتري عقود لاعبين بشكل نهائي، ولا يمكن لهؤلاء اللاعبين المشاركة أمام أنديتهم الأصلية.

واتفق علي مال الله، لاعب النصر السابق، على أن هذا الشرط لن يختفي من تلقاء نفسه، ولكن بمبادرة من الأندية الكبرى أو من اتحاد الكرة أو من الجمعية العمومية للاتحاد، ولفت إلى أنه من حق الأندية صاحبة العقد الأصلي للاعب المعار، أن تضع الشروط اللازمة لضمان حقوقها وأهدافها لدى صياغة عقود الإعارة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتحمل النادي الأصلي جزءاً من راتب المعار، ثم يسمح بمشاركته ضده وربما فقدان نقاط بسبب هذا الأمر، وتمنى أن تبادر الأندية التي تتعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، بأن تتفق مع اللاعب وفقاً لإمكاناتها المادية، وبما يضمن مشاركته في جميع المباريات، منوهاً إلى أن المعروض من اللاعبين داخل الدولة أصبح كبيراً مع كثرة اللاعبين الأجانب والمقيمين، وإلى أن الأندية الكبيرة لن تستطيع الاحتفاظ بكل ما لديها من عناصر، وطالبها بإعارة لاعبيها التي لا تحتاجهم والسماح لهم بالمشاركة في جميع المباريات، والسعي لاستثمار وتسويق عقودهم بما يضمن تحقيق دعم مالي جيد لميزانيات تلك الأندية.

إحباط وقرار

وقال السوداني فوزي التعايشة مدرب شباب الأهلي السابق، إن مشكلة تأثر عدالة المنافسة بسبب شرط الإعارة الذي لم يعد معمولاً به في العديد من دول العالم، لا يمكن أن تحل من تلقاء نفسها، ولا بد من صدور قرار ملزم في هذا الشأن من قبل الجهات والمؤسسات المسؤولة عن كرة القدم في الدولة، وأوضح أن العقود بكل تأكيد ملزمة للمتعاقدين، وبالتالي وجود ما يضمن حقوق وأهداف النادي الأصلي شيء لا يمكن الاعتراض عليه، ولكن هناك في الوقت نفسه لاعباً سيتأثر نفسياً بشكل سلبي بعد أن تتم إعارته من قبل نادٍ كبير إلى نادٍ بكل تأكيد أقل في المستوى، لأنه ليس معقولاً أن تتم إعارته لنادٍ منافس، وسيكون على هذا اللاعب القتال بكل قوة لإثبات جدارته لإثبات خطأ صفقة ربما لا يكون مستواه الفني سبباً فيها، ولكنها نتيجة قرار فني ربما يكون خاطئاً من قبل مدرب أو جهة إدارية، ثم يحرم هذا اللاعب أيضاً من اللعب أمام ناديه الأصلي، ومن الحصول على فرصة إثبات أفضليته أمام لاعبين تم التمسك بهم والاستغناء عنه.