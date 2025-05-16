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الأولمبياد الخاص الإماراتي يعلن عن برنامج تدريبي مبتكر في الغولف

الأولمبياد الخاص الإماراتي يعلن عن برنامج تدريبي مبتكر في الغولف

2025-05-16 07:17:29
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن مجمع توب غولف دبي، عن شراكته مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، لإطلاق برنامج تدريبي مبتكر في رياضة الغولف، يستهدف أصحاب الهمم، ويسعى إلى توفير بيئة محفزة لهم لممارسة الغولف، وذلك في خطوة تعكس التزام المجمع بالتمكين والدمج والترويج لرياضة الغولف في أوساط أصحاب الهمم في الدولة.

يأتي التعاون بين الجانبين، ضمن رؤية مشتركة، تسعى لتيسير وصول ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية لفرص التنافس، وتجاوزهم لكل الحواجز، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الرياضة.

وتعمل ((توب غولف دبي)) في هذا الصدد، على دعم مجتمع متنوع من اللاعبين، اتساقاً مع الحركة العالمية الداعمة للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.

ويوفر توب غولف دبي مرافق تدريب متطورة لممارسة رياضة الغولف، ويحرص على خلق بيئة ترحيبية دامجة تدعم اللاعبين، وتمنحهم تجربة مسلية وسلسة.

وبموجب الشراكة، ينطلق اعتباراً من مايو الجاري، برنامج تدريبي يمتد ثمانية أسابيع، يهدف إلى تطوير مهارات اللاعبين، استعداداً للمنافسات النهائية.

ويشارك اللاعبون المتأهلون بعد ذلك في بطولة دولية خاصة في 26 يوليو القادم، يليها احتفال مكرس، لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي تحققت خلال العام.

وذكر محمد خليفة النعيمي عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن الشراكة مع ((توب غولف دبي)) تمثل خطوة مهمة في تعزيز التزام المؤسسة بتوفير فرص التدريب والمنافسة للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية على مدار العام.

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