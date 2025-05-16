الأولمبياد الخاص الإماراتي يعلن عن برنامج تدريبي مبتكر في الغولف

الأولمبياد الخاص الإماراتي يعلن عن برنامج تدريبي مبتكر في الغولف
يأتي التعاون بين الجانبين، ضمن رؤية مشتركة، تسعى لتيسير وصول ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية لفرص التنافس، وتجاوزهم لكل الحواجز، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الرياضة.
وتعمل ((توب غولف دبي)) في هذا الصدد، على دعم مجتمع متنوع من اللاعبين، اتساقاً مع الحركة العالمية الداعمة للاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.
ويوفر توب غولف دبي مرافق تدريب متطورة لممارسة رياضة الغولف، ويحرص على خلق بيئة ترحيبية دامجة تدعم اللاعبين، وتمنحهم تجربة مسلية وسلسة.
وبموجب الشراكة، ينطلق اعتباراً من مايو الجاري، برنامج تدريبي يمتد ثمانية أسابيع، يهدف إلى تطوير مهارات اللاعبين، استعداداً للمنافسات النهائية.
ويشارك اللاعبون المتأهلون بعد ذلك في بطولة دولية خاصة في 26 يوليو القادم، يليها احتفال مكرس، لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي تحققت خلال العام.
وذكر محمد خليفة النعيمي عضو مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أن الشراكة مع ((توب غولف دبي)) تمثل خطوة مهمة في تعزيز التزام المؤسسة بتوفير فرص التدريب والمنافسة للأطفال والبالغين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية على مدار العام.
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