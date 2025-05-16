منتخب الإمارات للمبارزة يشارك في جائزة شنغهاي

منتخب الإمارات للمبارزة يشارك في جائزة شنغهاي
ويمثل المنتخب في البطولة 4 لاعبين، هم: فارس البلوشي، وحمد الجلاف، وخليفة الكعبي، وشما العبري، وذلك تحت إشراف المدير الفني أسامة عادل.
وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج خارجي حافل بالمشاركات للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، والذي يتضمن حضوراً في عدة بطولات دولية، مشيراً إلى أنها تأتي أيضاً عقب مشاركة منتخب السابر في جائزة سيئول الكبرى، مطلع الشهر الجاري.
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