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منتخب الإمارات للمبارزة يشارك في جائزة شنغهاي

منتخب الإمارات للمبارزة يشارك في جائزة شنغهاي

2025-05-16 07:17:29
(MENAFN- Al-Bayan) يشارك منتخب الإمارات للمبارزة، فئة العموم لسلاح الفلوريه، في بطولة الجائزة الكبرى، التي تستضيفها مدينة شنغهاي الصينية، التي تختتم غداً.

ويمثل المنتخب في البطولة 4 لاعبين، هم: فارس البلوشي، وحمد الجلاف، وخليفة الكعبي، وشما العبري، وذلك تحت إشراف المدير الفني أسامة عادل.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج خارجي حافل بالمشاركات للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، والذي يتضمن حضوراً في عدة بطولات دولية، مشيراً إلى أنها تأتي أيضاً عقب مشاركة منتخب السابر في جائزة سيئول الكبرى، مطلع الشهر الجاري.

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