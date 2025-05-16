محمد النقبي: مكاسب لرفع الأثقال في "الآسيوية"

MENAFN - Al-Bayan) وصف محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد رفع الأثقال، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا 2025، التي أقيمت في الصين واختتمت منافساتها أول من أمس بـ((الإيجابية))، مشيراً إلى أن خماسي الرباعين الذين مثلوا المنتخب في البطولة خرجوا بمكاسب فنية عدة، ستعود بالفائدة على مسيرة رفع الأثقال مستقبلاً.

وعادت أمس، بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال من الصين، بعد المشاركة في بطولة آسيا 2025، التي استضافتها مدينة جيانجشان وأسدل الستار عليها أمس، وشهدت تحقيق لاعبي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، عزالدين الغفير المركز الرابع في منافسات وزن 102 كجم بمجموع بلغ 341 كجم، ومؤيد النجار المركز الخامس في منافسات وزن فوق 109 كجم بمجموع 390 كجم، بينما حلت زهرة الهاشمي لاعبة النادي ثامنة بمجموع 109 كجم في وزن 55 كجم، وأنهت زميلتها في المنتخب مي المدني المنافسة في وزن 59 كجم سابعة بمجموع 158 كجم، بينما أبعدت إصابة تعرض لها عيسى البلوشي في اللحظات الأخيرة عن المشاركة في منافسات وزن 81 كجم.

وترأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة، وضمت بجانب الرباعين خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن مدرب المنتخب، وماهر القربي مدرب النادي.

وقال النقبي إن المشاركة جاءت إيجابية بشكل عام، خاصة في الأوزان الثقيلة، معتبراً أن الحظ لعب دوراً في عدم صعود عز الدين الغفير إلى منصة التتويج، حيث كان قريباً من تحقيق ميدالية، كما أشاد بمؤيد النجار الذي تمكن من تحقيق رقم شخصي جديد.