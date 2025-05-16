محمد النقبي: مكاسب لرفع الأثقال في "الآسيوية"

محمد النقبي: مكاسب لرفع الأثقال في "الآسيوية"
وعادت أمس، بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال من الصين، بعد المشاركة في بطولة آسيا 2025، التي استضافتها مدينة جيانجشان وأسدل الستار عليها أمس، وشهدت تحقيق لاعبي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، عزالدين الغفير المركز الرابع في منافسات وزن 102 كجم بمجموع بلغ 341 كجم، ومؤيد النجار المركز الخامس في منافسات وزن فوق 109 كجم بمجموع 390 كجم، بينما حلت زهرة الهاشمي لاعبة النادي ثامنة بمجموع 109 كجم في وزن 55 كجم، وأنهت زميلتها في المنتخب مي المدني المنافسة في وزن 59 كجم سابعة بمجموع 158 كجم، بينما أبعدت إصابة تعرض لها عيسى البلوشي في اللحظات الأخيرة عن المشاركة في منافسات وزن 81 كجم.
وترأس بعثة المنتخب محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي لاتحاد اللعبة، وضمت بجانب الرباعين خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، وعبدالرحمن محمد عبدالرحمن مدرب المنتخب، وماهر القربي مدرب النادي.
وقال النقبي إن المشاركة جاءت إيجابية بشكل عام، خاصة في الأوزان الثقيلة، معتبراً أن الحظ لعب دوراً في عدم صعود عز الدين الغفير إلى منصة التتويج، حيث كان قريباً من تحقيق ميدالية، كما أشاد بمؤيد النجار الذي تمكن من تحقيق رقم شخصي جديد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين