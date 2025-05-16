الإمارات والمعادلات العالمية

MENAFN - Al-Bayan) عندما يختار رئيس الولايات المتحدة، الدولة العظمى في العالم، أن تكون دولة الإمارات إحدى محطاته الأولى في أول جولة رئاسية خارجية له في ولايته الثانية، فيجب علينا أن نعلم أن هذا ليس ترفاً دبلوماسياً، ولا حتى مجاملة بروتوكولية لدولة صديقة أو حليفة، بل هو إعلان أن دولة الإمارات لم تعد فقط مركزاً اقتصادياً أو بوابة استثمارية في المنطقة، بل أصبحت مركزاً استراتيجياً، من خلاله يُعاد بناء الشراكات وإعادة صياغة العلاقات الدولية بمفهوم جديد في النظام العالمي الجديد.

زيارة دونالد ترامب للإمارات لم تكن زيارة بروتوكولية أو مجاملة سياسية، بقدر ما كانت لحظة تحوّل في العلاقات الأمريكية – الخليجية بشكل عام، والإماراتية بشكل خاص، لكن بمنطق جديد، ألا وهو منطق التحالفات الذكية.

نجحت زيارة ترامب في تحقيق نتائجها، من خلال توقيع صفقات واستثمارات تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات، تستفيد منها الدولتان، حيث سيتم إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي، يستفيد منه نصف سكان العالم، ومثل هذه الاتفاقيات تعزز من جهود دولة الإمارات في التحول الرقمي.

أما في الجانب السياسي، فبعد سنوات من تردد بعض الإدارات الأمريكية السابقة، ومحاولاتها بالانسحاب من منطقة الشرق الأوسط، جاء الرئيس ترامب، ليس لملء الفراغ، أو لتعزيز الوجود الأمريكي في المنطقة، بل جاء ليعزز من علاقات الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي، التي تمتلك قيادات صاحبة رؤية واضحة، ولديها شعوب واعية، وهنا تتوافق وتتلاقى المصالح الوطنية للطرفين، وتتوافق الرؤى بينهم.

من تابع تفاصيل زيارة ترامب، سيجد أنه لا يُخاطب دولة الإمارات كدولة صديقة فقط، بل كشريك موثوق في الاستثمار والتعاون السياسي والاقتصادي والأمني، هنا يمكننا القول إن العلاقات الإماراتية والأمريكية، تنتقل إلى ((الجيل الثالث من العلاقات الثنائية)) بين البلدين. فمن النفط إلى الخبرات الاقتصادية والدفاعية. وصلت العلاقة اليوم لأن تكون شراكة في صناعة المستقبل.

دولة الإمارات كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، واستحدثت وزارة خاصة به. لم تنتظر التغير، بل تصنعه وتقوده. عندما تستثمر الإمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، فهي بذلك تنتقل إلى المستقبل، وتصنعه وتؤثر فيه.

الولايات المتحدة لا تتحالف من أجل التحالف، بل تبني شراكات ترتكز على المصلحة والفائدة والجدوى. لذا، فإن نظرة واشنطن إلى الإمارات تطورت، من كونها شريكاً في تحقيق الاستقرار الأمني الإقليمي، إلى شريك في بناء بنية العالم الرقمي الجديد، وشريك في صناعة المستقبل.

القوة اليوم ليست فقط في الجيوش والترسانة العسكرية، بل في المعطيات، والخوارزميات، والبنى التحتية الرقمية. لذلك، كان من الطبيعي أن تكون الحوارات والصفقات حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والابتكار.

زيارة الرئيس الأمريكي زيارة استراتيجية، وستبقى في الذاكرة الدبلوماسية. لأنها أسست تحالفاً وشراكة نوعية، مبنية على الاحترام والمصالح والاستثمار في المستقبل، من خلال الصفقات والمشاريع والقطاعات النوعية. إذن، هي مرحلة جديدة من إدارة العلاقات الدولية، يُكتب فيها اسم دولة الإمارات كدولة تصنع الحدث، لا تنتظر حدوثه.

كما أن الزيارة بعثت رسائل عدة، الرسالة الأولى: مَن يملك الرؤية والمصداقية والبنية التحتية والثقة، يستطيع أن يكون حليفاً وشريكاً للولايات المتحدة. الرسالة الثانية: دولة الإمارات بقيادتها ورؤيتها، تتحول إلى نقطة توازن، ليس في الإقليم فقط، بل في النظام الدولي الآخذ في التحوّل والتشكل.

دولة الإمارات ليست حليفاً تقليدياً، هي شريك يُصاغ ويُصنع معه المستقبل، ومن يفهم منطق العلاقات الدولية والجغرافيا السياسية والاقتصاد العالمي، يدرك أن الإمارات أصبحت رقماً لا يمكن تجاوزه، ليس في المعادلة الأمريكية، بل في المعادلات العالمية.