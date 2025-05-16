إنجاز مستحق

MENAFN - Al-Bayan) تحظى الرياضة الإماراتية بالاحترام الكامل لدى الأوساط القارية والدولية، وما فوز المستشار محمد الكمالي برئاسة لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بالإجماع إلا دليل جديد على مكانة الرياضة الإماراتية والدولة عالمياً.

وهنأت الأسرة الرياضية ابن الإمارات، مؤكدين أنه جاء نتيجة للثقة الكبيرة لأسرة كرة القدم الدولية في الكفاءات الإماراتية في جميع مجالات اللعبة، متمنياً التوفيق له في مهمته الدولية.

هذا النجاح يعد مكسباً كبيراً وإنجازاً مستحقاً؛ لأن لدينا العديد من الكفاءات، منهم محمد الكمالي، والذي برز اسمه في الهيئات الرياضية التي عمل فيها كاللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس دبي الرياضي ولجنة الاحتراف واتحاد الفروسية، وغيرها كان له حضوره، فجميع الملفات التي كانت تحت يده كانت تعرف النجاح، وهو شاب طموح لا يعرف اليأس، فقد انضم للرياضة بفكره، وهو من المهتمين في مجال القانون والاحتراف، وباتت لديه خبرة وعلاقات واسعة، وكان يتطلع لهذا المنصب منذ فترة برغم صعوبة التنافس، فالثقة في كفاءة ((بوخالد)) منحته المنصب بالإجماع.

يسعدنا أن يتبوأ شبابنا هذه المواقع ونسعد بهذا المكسب، ونأمل بالمزيد في ظل الرعاية التي تلقاها رياضتنا من دعم وتأييد القيادة الرشيدة، فالعدد الحالي من المنصاب الرياضية الدولية لا يكفي.

ونجدد دعمنا لكل العناصر التي تُمثلنا في المحافل العربية والقارية والدولية، فوجود أبناء الدولة في هذه المناصب الدولية شهادة نجاح لكل الرياضيين العرب، وهو إنجاز ومكسب يؤكد المكانة البارزة التي يتمتع بها أبناؤنا، ويجب أن ندعم ممثلينا في مثل هذه الهيئات الدولية، لأن الرياضة أصبحت اليوم مجموعة من العلاقات التي لها دورها المؤثر في كثير من القضايا الدولية. والله من وراء القصد