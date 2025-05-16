MENAFN - Al-Bayan) في كل جيل، كانت هناك لحظات فاصلة تغيّر مسار الحياة وتعيد تشكيل ملامحها. لكن ما نعيشه اليوم يختلف عن كل ما سبقه؛ فنحن لا نمرّ بتغيّر عابر أو تحوّل تقني محدود، بل نعيش زمناً كاملاً يُعاد تكوينه، وتُعاد فيه صياغة المفاهيم التي كانت تشكّل وجداننا الجمعي.

نعيش زمناً تحكمه السرعة، وتسيّره التقنيات، وتخترقه المستجدات على مدار الساعة، حتى بات من الصعب الإمساك بثوابت الحياة التي طالما كانت تمثل ركائز الأمان والطمأنينة.

إنه ((عصر اللا يقين)) بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عصر لم يغيّر شكل الحياة فحسب، بل امتد تأثيره إلى عمق العلاقات الإنسانية، فزعزع مفاهيم التواصل، وأعاد تعريف القيم الاجتماعية التي تربّينا عليها. فقد تغيّر كل شيء؛ من أسلوب التواصل إلى معاني العلاقات، من طقوس المجاملة إلى مفهوم الأسرة.

أصبح الهاتف المحمول الصديق الأقرب والرفيق الذي لا يفارقنا، وأصبح فقدان الجهاز الذكي كأنه فقدان عزيز! لا غرابة إذن أن تبْهت أهمية اللقاءات الواقعية، وتتحول المعايدات إلى رسائل مقتضبة على تطبيقات الدردشة، والتعازي إلى رموز تعبيرية على منشورات إلكترونية.

تبدّلت منظومة القيم، واختلفت نظرتنا إلى الأمور. لم تعد الأسرة تجتمع إلا نادراً، ولم تعد الجيرة كما كانت؛ مجرد لقاء عابر في المصعد أو تبادل كلام سريع على عتبة الباب. أما مجالس الأجداد مثل ((السبلة)) و((البرزة)) التي كانت منابر للحكايات ومنصات للقاءات الاجتماعية، فقد صارت مجرّد ذكريات.

وزاد الذكاء الاصطناعي من تعقيد الأمور، فأصبحنا نرى صوراً أو فيديوهات لأشخاص قد لا يكونون حقيقيين أصلاً، بل نتاج تقنيات متقدمة. في زمن كهذا، بتنا نشكّ حتى فيما نراه، وصرنا في حيرة من حقيقة ما نلمسه يومياً. كيف لنا أن نثق بما حولنا، إن لم نعد نثق حتى بما تراه أعيننا؟!

وليست المظاهر وحدها ما تغيّر، بل الجوهر كذلك تبدّل. وهذا التبدّل يستدعي وقفة تأمل، لنفهم ما الذي نخسره وسط ما نكسبه، وما الذي يجب أن نتمسك به، ونحن نعبر هذا الزمن الذي يبدو لنا أحياناً بلا ملامح واضحة.

لم تعد القيم الاجتماعية التي نشأنا عليها حاضرة كما كانت، فالتكافل والتآزر باتا مهددين في ظل تراجع الروابط المجتمعية.

قد يقال إن وتيرة الحياة أصبحت أسرع، وإن الالتزامات تزداد، وإن ((اللايف ستايل)) الحديث لا يتيح وقتاً للتواصل كما كان في السابق.

وهذا صحيح، لكن لا يجب أن يكون مبرراً لذوبان الهوية وتلاشي العلاقات. التقدّم لا يعني أن نفقد ذاكرتنا الجمعية، ولا أن نستبدل الجوهر بالقشور.

وسط هذا المشهد المتغيّر، تبرز الإمارات نموذجاً يُحتذى به في الحفاظ على التراث الاجتماعي والهوية الثقافية، رغم كل مظاهر التحديث والنهضة. فقد حرصت القيادة الرشيدة، على الدوام، على تعزيز قيم الكرم والتراحم والتواصل، عبر فعاليات ثقافية وتراثية تُحيي الروح الإماراتية الأصيلة، وتغرس في النفوس معاني الانتماء والوفاء.

نعم، من الجميل أن نواكب العصر ونكون في طليعة من يصنعون المستقبل، لكن الأجمل أن نفعل ذلك دون أن ننسى من نحن. أن نحمل في أعماقنا تراثنا وقيمنا، وننقله لأبنائنا كما نقله إلينا آباؤنا وأجدادنا.

في عصر اللا يقين، لا بدّ من يقين يُمسك بأيدينا، ومرساة تشدّنا إلى إنسانيتنا .. يقين بأن العلاقات الحقيقية تُبنى بالمواقف .. وبأن الهوية لا تُصنع بالصور والرموز، بل بالممارسات. يقين بأن الإنسان، في نهاية المطاف، ليس بما يملك، بل بما يمنح ويشارك.

فلتكن دعوتنا اليوم: أن نستعيد دفء اللقاء، وصِدق المجاملة، وجمال الروح الإماراتية الأصيلة، في زمن باتت فيه الإنسانية نفسها بحاجة إلى إنقاذ!.