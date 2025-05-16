ترامب والخليج.. بداية جديدة

MENAFN - Al-Bayan) عكست زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإمارات وجولته الخليجية التي استمرت أربعة أيام إدراكاً أمريكياً لثقل منطقة الخليج اقتصادياً وسياسياً، ودورها الدولي المتعاظم في ظل سياسات كسبت الثقة الدولية، واستثمارات ضخمة عبر العالم، واحتياطات نقدية وصناديق سيادية تساعدها على أداء دور مؤثر في الاقتصاد الأمريكي، والعالمي عموماً، وبالتالي التأثير إيجاباً في القضايا والتحديات العالمية.

ففي ظل المشهد العالمي المتأزم بالحروب وعدم اليقين الاقتصادي العالمي وتغير التحالفات، تظهر الإمارات وبقية دول الخليج العربية وجهة مهمة لترامب، ليس بسبب قوتها الاقتصادية والسياسية فقط، بل كونها قوة وشريكاً موثوقاً به، وأثبتت قدرة استثنائية على التأثير الإيجابي في معالجة الكثير من الأزمات السياسية أو الاقتصادية أو التحديات العالمية، مثل الجوع والأمراض والمناخ والأزمات الإنسانية عبر العالم، وهي سياسة إماراتية خبرتها واشنطن في أوكرانيا وفلسطين والسودان، وفي الأزمة الأخيرة بين باكستان والهند، وفي مؤتمرات المناخ والطاقة، وفي مواجهة التطرف، وفي دعم كل جهد نحو التعاون الدولي متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية.

هذه الصورة للإمارات، سواء في الإقليم أو العالم، دفعت واشنطن لتعميق العلاقات معها، كونها شريكاً فعالاً، سواء في مواجهة الأزمات أو في استدامة الازدهار، وفي التوجهات العالمية نحو الاستثمار في التقنيات الفائقة، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الفضاء، خاصة أن البلدين يجمعهما تاريخ مثالي من العلاقات المستقرة والتحالفات المفيدة، حيث لم تتعرض هذه العلاقات منذ تأسيس الاتحاد وإقامة علاقات دبلوماسية لأي توتر، بل كانت مثالاً لعلاقات الدول، ونموذجاً في التعاون الذي تتجاوز فوائده البلدين إلى محيطهما أيضاً، وأبعد من ذلك.

العلاقة الإماراتية - الأمريكية نمت وازدهرت حتى وصلت إلى علاقة تبادلية تشاركية، خاصة في الاستثمار بالتجارة والطاقة والدفاع والذكاء الاصطناعي والفضاء والعلوم المتقدمة وغيرها، حيث تجمع البلدين شراكة استراتيجية يتبادل فيها الطرفان الاستثمار، الذي انتقل مع زيارة ترامب إلى مستويات جديدة من حيث الحجم، والذي تجلى بالإعلان عن استثمارات تريليونية متبادلة، خاصة في التقنيات المتقدمة.

وهذا الانفتاح الجديد على الاستثمار المتبادل يستند إلى تجارب ناجحة سابقة، وثقة تأصلت مع الوجود المبكر لعمالقة شركات التكنولوجيا الأمريكية للاستثمار في الفرص التي تتيحها الإمارات، التي تشكل أهم سوق إقليمي لكل القطاعات، بالمقابل تستثمر الشركات الإماراتية التكنولوجية أيضاً في الفرص التي يتيحها السوق الأمريكي الأكبر بالعالم.

وتأسيساً على ما سبق، أظهرت زيارة ترامب للإمارات وجولته الخليجية، التي وصفها بالتاريخية، مدى حاجة الولايات المتحدة إلى العمل بشكل وثيق مع حلفاء موثوقين؛ لإدراك الجانبين أن تعميق التعاون الثنائي في المجالات كافة كفيل بتقديم نموذج استثنائي للازدهار والتنمية، والقدرة على تفكيك الأزمات من خلال توفير البيئة الملائمة للسلام؛ لذلك هي لحظة فارقة لبداية جديدة في المناخ السياسي للمنطقة وترسيخ وتعميق الإدراك والرغبة الأمريكية في زيادة الاستثمارات المتبادلة والتشاركية، والاستفادة من ذلك لتغيير اتجاه التفكير السياسي لواشنطن نحو مصالحها مع الدول العربية الأهم والأكبر والأكثر أثراً من أي مصلحة أخرى، وأن عليها لحماية مصالحها وتنميتها وقف التهور الذي تقوده بعض دول المنطقة، ووقف دوامة العنف، والضغط باتجاه صياغة الحلول العادلة لأزمات المنطقة حتى يعم السلام والازدهار.