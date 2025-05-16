ترامب يعلن تقديم اقتراح اتفاق لإيران وعراقجي ينفي

ترامب يعلن تقديم اقتراح اتفاق لإيران وعراقجي ينفي
وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، وهو يختتم جولته الخليجية ((لديهم اقتراح. لكن الأهم من ذلك أن يعرفوا أنه يتعين عليهم المضي قدماً بسرعة وإلا سيحدث أمر سيئ)).
ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن مضمون الاقتراح، كما نفت إيران أنها حصلت عليه. وتمثل تصريحات ترامب المرة الأولى التي يعلن فيها أن اقتراحاً أمريكياً لدى طهران، بعد أربع جولات من المفاوضات.
وكان موقع ((أكسيوس)) الإخباري الأمريكي، قال إن إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحاً مكتوباً للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت الأحد.
ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تكون بلاده تلقت أي مقترحات مكتوبة من الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد أن بلاده ((لا تزال عازمة وواضحة، احترموا حقوقنا وأنهوا عقوباتكم وسنحصل على اتفاق)).
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