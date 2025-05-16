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ترامب يعلن تقديم اقتراح اتفاق لإيران وعراقجي ينفي

ترامب يعلن تقديم اقتراح اتفاق لإيران وعراقجي ينفي

2025-05-16 07:17:27
(MENAFN- Al-Bayan) أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قدمت اقتراحاً إلى إيران بشأن اتفاق نووي محتمل، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين.

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، وهو يختتم جولته الخليجية ((لديهم اقتراح. لكن الأهم من ذلك أن يعرفوا أنه يتعين عليهم المضي قدماً بسرعة وإلا سيحدث أمر سيئ)).

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن مضمون الاقتراح، كما نفت إيران أنها حصلت عليه. وتمثل تصريحات ترامب المرة الأولى التي يعلن فيها أن اقتراحاً أمريكياً لدى طهران، بعد أربع جولات من المفاوضات.

وكان موقع ((أكسيوس)) الإخباري الأمريكي، قال إن إدارة ترامب قدمت لإيران مقترحاً مكتوباً للتوصل إلى اتفاق نووي، خلال الجولة الرابعة من المفاوضات التي جرت الأحد.

ونفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تكون بلاده تلقت أي مقترحات مكتوبة من الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد أن بلاده ((لا تزال عازمة وواضحة، احترموا حقوقنا وأنهوا عقوباتكم وسنحصل على اتفاق)).

MENAFN16052025000110011019ID1109560145

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