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تقنيات جديدة تعزز الواقع الافتراضي
(MENAFN- Al-Bayan) طوَّر باحثو المعهد الكوري للتكنولوجيا، تقنيتين لتحسين تجربة الواقع الافتراضي، هما: T2IRay و((خوريو كرافت)).
الأولى تسمح بإشارة أكثر ثباتاً ومرونة في بيئات الواقع الافتراضي والمعزز، أما الثانية فهي منصة لدعم مصممي الرقصات في بيئة الواقع الافتراضي، تتيح تسجيل وتعديل الحركات باستخدام صور رمزية تفاعلية.
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