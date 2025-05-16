مسيّرات تعترض البرق وتمنع الصواعق

MENAFN - Al-Bayan) تمكن باحثون يابانيون من اختراع طائرات مسيّرة تعمل كمانعات صواعق قادرة على اعتراض البرق مباشرة أثناء الطيران. وعملت على تطويرها شركة ((شركة نيبون للتلغراف والهاتف)).

وتم اختبارها في جبال محافظة شيمانه. وجرت الاختبارات من ديسمبر 2024 إلى يناير الماضي، وفق موقع ((ناؤوكا تي. في)).

وتستخدم هذه الطائرات المسيرة تذبذبات المجال الكهربائي لجذب البرق. وعندما يزداد المجال الكهربائي قوة يتم إطلاق الطائرة المسيرة لإحداث تفريغ البرق في موقع محدد.

وتجهز الطائرات المسيرة بقفص وقائي خاص، يمكنه تحمل ضربات البرق بقوة تصل إلى 150 كيلو أمبير، أي خمسة أضعاف قوة البرق الطبيعي المتوسطة. وتمكّن هذه الحماية الطائرة المسيرة من الاستمرار في الطيران حتى بعد التعرض للضربة.

وبعد نجاح الاختبارات تم التخطيط لنشر شبكة من هذه الطائرات المسيرة في المدن وحول المنشآت الرئيسية لتقليل الأضرار الناجمة عن البرق وزيادة مستوى السلامة العامة.

يذكر أن اليابان يتسبب فيها البرق سنوياً في أضرار تقدر قيمتها بين 702 مليون و1.4 مليار دولار، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة أن تقلل إلى حد بعيد من هذه المخاطر.

وتدعم الطائرات المسيرة بأجهزة استشعار أرضية تقيس شدة المجال الكهربائي. وعندما تصل شدة المجال الكهربائي إلى مستوى معين، ترسل إشارة لإطلاق الطائرات المسيرة.

