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التسخين يُحسّن التكنولوجيا

التسخين يُحسّن التكنولوجيا

2025-05-16 07:17:26
(MENAFN- Al-Bayan) وجد باحثون من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية أن عملية تسخين بسيطة قد تُحسّن أداء بعض المواد الإلكترونية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يُؤدي هذا الاكتشاف الجديد إلى إشارات هواتف محمولة أقوى، وأجهزة استشعار أكثر دقة، وحتى طاقة أنظف، وكذلك معدات أكثر أماناً، وأجهزة موجات فوق صوتية أفضل.

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