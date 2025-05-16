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التسخين يُحسّن التكنولوجيا
(MENAFN- Al-Bayan) وجد باحثون من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية أن عملية تسخين بسيطة قد تُحسّن أداء بعض المواد الإلكترونية بشكل كبير، ومن المتوقع أن يُؤدي هذا الاكتشاف الجديد إلى إشارات هواتف محمولة أقوى، وأجهزة استشعار أكثر دقة، وحتى طاقة أنظف، وكذلك معدات أكثر أماناً، وأجهزة موجات فوق صوتية أفضل.
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