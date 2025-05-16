"إسلامية دبي" تستعرض أفضل الممارسات في تطوير الكفاءات الوطنية

MENAFN - Al-Bayan) في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية، استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وفداً من القيادة العامة للدفاع المدني بدبي، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في مجال الموارد البشرية، بما يدعم جهود التميز الحكومي، ويعزز التكامل بين المؤسسات.

وضم الوفد المقدم د. عمر عبدالقادر أحمد علي الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية، والنقيب يوسف السيد أحمد، وعبدالله المرزوقي، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية، والنقيب حسام سميح سعيد الدم، رئيس قسم إسعاد المتعاملين.

وخلال الزيارة، قدمت الدائرة عرضاً تفصيلياً حول سياساتها وتوجهاتها في تطوير الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفّزة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما تم استعراض عدد من المحاور الحيوية في منظومة الموارد البشرية، من أبرزها: معايير الترقية للكادر المدني، وسياسات الإحلال والتوطين، وخطط استقطاب وتأهيل الكفاءات، إلى جانب المبادرات الموجهة لتمكين أصحاب الهمم.

وتناول اللقاء كذلك آليات التعاقب الوظيفي، وتحديث الأوصاف والمسميات الوظيفية، ونظام المكافآت والحوافز، إلى جانب استعراض إجراءات إدارة الأداء الحكومي، ومؤشرات قياس الإنتاجية، والتوجهات المستقبلية المرتبطة بوظائف المستقبل.

وأكدت الدائرة أن هذه الزيارة تعكس التزامها بتعزيز قنوات التعاون مع الشركاء الحكوميين، وتفعيل الشراكات الداعمة لمسيرة التطوير الحكومي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بيئة عمل مرنة، قائمة على التميز والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.