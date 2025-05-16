"إسلامية دبي" تستعرض أفضل الممارسات في تطوير الكفاءات الوطنية

"إسلامية دبي" تستعرض أفضل الممارسات في تطوير الكفاءات الوطنية
وضم الوفد المقدم د. عمر عبدالقادر أحمد علي الهاجري، مدير إدارة الموارد البشرية، والنقيب يوسف السيد أحمد، وعبدالله المرزوقي، رئيس قسم تخطيط الموارد البشرية، والنقيب حسام سميح سعيد الدم، رئيس قسم إسعاد المتعاملين.
وخلال الزيارة، قدمت الدائرة عرضاً تفصيلياً حول سياساتها وتوجهاتها في تطوير الكفاءات الوطنية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومحفّزة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي. كما تم استعراض عدد من المحاور الحيوية في منظومة الموارد البشرية، من أبرزها: معايير الترقية للكادر المدني، وسياسات الإحلال والتوطين، وخطط استقطاب وتأهيل الكفاءات، إلى جانب المبادرات الموجهة لتمكين أصحاب الهمم.
وتناول اللقاء كذلك آليات التعاقب الوظيفي، وتحديث الأوصاف والمسميات الوظيفية، ونظام المكافآت والحوافز، إلى جانب استعراض إجراءات إدارة الأداء الحكومي، ومؤشرات قياس الإنتاجية، والتوجهات المستقبلية المرتبطة بوظائف المستقبل.
وأكدت الدائرة أن هذه الزيارة تعكس التزامها بتعزيز قنوات التعاون مع الشركاء الحكوميين، وتفعيل الشراكات الداعمة لمسيرة التطوير الحكومي، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة نحو بيئة عمل مرنة، قائمة على التميز والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بوصفه الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.
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