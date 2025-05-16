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خالد بن محمد يحضر أفراح الشامسي والسويدي

خالد بن محمد يحضر أفراح الشامسي والسويدي

2025-05-16 07:17:26
(MENAFN- Al-Bayan) حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل استقبال أقامه راشد بن عبدالله بو حسن الشامسي، بمناسبة زفاف نجله عبدالله، على كريمة حسين بن محمد بوشهاب السويدي.

وأعرب سموه عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم في مجلس المشرف في أبوظبي، عدد من المسؤولين وأقارب العروسين، وجمع من المدعوين والمهنئين.

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