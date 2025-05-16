الرئيس الأمريكي يزور بيت العائلة الإبراهيمية في أبوظبي

MENAFN - Al-Bayan) زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بيت العائلة الإبراهيمية في العاصمة أبوظبي، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في مقدمة مستقبلي الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى بيت العائلة الإبراهيمية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي رئيس بيت العائلة الإبراهيمية، وعدد من كبار المسؤولين الذين رافقوا الرئيس الأمريكي في جولة داخل أروقة ومرافق الصرح الديني.

وتعرف دونالد ترامب، خلال الزيارة، على الرسالة الإنسانية التي يجسدها بيت العائلة الإبراهيمية، حيث أجرى جولة شملت دور العبادة الثلاث: مسجد الإمام الطيب، وكنيسة القديس فرنسيس، وكنيس موسى بن ميمون، كما التقى القائمين على إدارة شؤون هذه الدور، واطّلع على البرامج التعليمية والمجتمعية التي يقدمها البيت.

وتسلط هذه الزيارة الضوء على المكانة الدولية التي يحظى بها بيت العائلة الإبراهيمية باعتباره رمزاً للحوار الحضاري بين مختلف الثقافات، ودوره في نشر وتعزيز قيم التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية.