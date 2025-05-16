رونالدو يتصدر.. قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلاً في العالم

رونالدو يتصدر.. قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلاً في العالم
ويُقدر إجمالي دخل رونالدو بحوالي 275 مليون دولار.
وزاد دخل المهاجم البرتغالي بمقدار 15 مليون دولار من خلال صفقات الرعاية المربحة بدعم من 939 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى شهر مايو.
وقفز إلى المركز الثاني برصيد 156 مليون دولار ستيفن كيري لاعب جولدن ستيت ووريورز، الذي أصبح في مارس أول لاعب في الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة يصل إلى 4000 رمية ثلاثية في مسيرته.
واحتل الملاكم تايسون فيوري المركز الثالث برصيد 146 مليون دولار.
ورغم خسارته للقبه العالمي في وزن الثقيل أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر، فقد عززت شراكات الترويج للسياحة في مالطا وبرنامج الواقع الذي يقدمه على نتفليكس من دخله.
وجاء داك بريسكوت لاعب فريق دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، في المركز الرابع بإجمالي 137 مليون دولار، بفضل مكافآت التوقيع التي حطمت الأرقام القياسية وتمديد عقد مربح.
وتراجع الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المركز الخامس بدخل بلغ 135 مليون دولار - وهو نفس المبلغ الذي حققه العام الماضي - بعد انتقاله إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالإضافة إلى استمراره في تعاقداته رفيعة المستوى مع أديداس وأبل.
وجاء الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي في المركز الثامن بأرباح بلغت 104 ملايين دولار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين