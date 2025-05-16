رونالدو يتصدر.. قائمة فوربس للرياضيين الأعلى دخلاً في العالم

MENAFN - Al-Bayan) تصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قائمة فوربس لأعلى الرياضيين أجرا في العالم للعام الثالث على التوالي وللمرة الخامسة في مسيرته.

ويُقدر إجمالي دخل رونالدو بحوالي 275 مليون دولار.

وزاد دخل المهاجم البرتغالي بمقدار 15 مليون دولار من خلال صفقات الرعاية المربحة بدعم من 939 مليون متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى شهر مايو.

وقفز إلى المركز الثاني برصيد 156 مليون دولار ستيفن كيري لاعب جولدن ستيت ووريورز، الذي أصبح في مارس أول لاعب في الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة يصل إلى 4000 رمية ثلاثية في مسيرته.

واحتل الملاكم تايسون فيوري المركز الثالث برصيد 146 مليون دولار.

ورغم خسارته للقبه العالمي في وزن الثقيل أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر، فقد عززت شراكات الترويج للسياحة في مالطا وبرنامج الواقع الذي يقدمه على نتفليكس من دخله.

وجاء داك بريسكوت لاعب فريق دالاس كاوبويز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، في المركز الرابع بإجمالي 137 مليون دولار، بفضل مكافآت التوقيع التي حطمت الأرقام القياسية وتمديد عقد مربح.

وتراجع الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المركز الخامس بدخل بلغ 135 مليون دولار - وهو نفس المبلغ الذي حققه العام الماضي - بعد انتقاله إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بالإضافة إلى استمراره في تعاقداته رفيعة المستوى مع أديداس وأبل.

وجاء الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الاتحاد السعودي في المركز الثامن بأرباح بلغت 104 ملايين دولار.