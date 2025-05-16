الأهلي يسعى لعبور البنك نحو الحفاظ على لقب الدوري المصري

MENAFN - Al-Bayan) يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حين يستضيف البنك الأهلي، غدا السبت بالجولة السابعة من منافسات مجموعة التتويج للمسابقة، فيما يتطلع ملاحقه المباشر بيراميدز لمواصلة المطاردة على اللقب، عندما يواجه مضيفه بتروجيت في ذات اليوم.

وتقام منافسات تلك الجولة على يومين، حيث يلتقي غدا أيضا المصري مع سيراميكا كليوباترا، فيما يلعب فاركو مع حرس الحدود بعد غد الأحد، بينما يحصل الزمالك على راحة.

وتقام بطولة الدوري المصري هذا الموسم بشكل مختلف حيث انطلقت من دور واحد بين 18 فريقا ثم لعب اصحاب المراكز التسعة الأولى في مجموعة واحدة من دور واحد للتتويج بلقب الدوري وتحديد المتأهلين المشاركين في بطولتي دوري الأبطال الأفريقي والكونفدرالية، بينما تتبارى الأندية التسعة الأخرى للنجاة من الهبوط.

وقررت لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري تأييد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بالاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا مباراة القمة التي كان مقررا إقامتها في 11 مارس الماضي أمام الزمالك، ولم يلعبها لعدم استقدام حكام أجانب، مع عدم خصم ثلاث نقاط مع نهاية الموسم، ليشتعل الصراع علي لقب الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 44 لقبا، جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بعد خوض 6 مباريات في دور مجموعة التتويج يليه بيراميدز بـ50 نقطة ثم الزمالك بـ41 نقطة والبنك الأهلي بـ37 نقطة، ولكنه لعب خمس مباريات فقط.

ويمكن تقسيم مجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري إلي ثلاثة أقسام الأولى تضم صراعا عنيفا على اللقب بين الأهلي وبيراميدز، والثاني على من يفوز بالمركزين الثالث والرابع ليضمن المشاركة في النسخة المقبلة ببطولة الكونفدرالية ما بين الزمالك والبنك الأهلي والمصري، والقسم الثالث بات تواجده في النسخة المقبلة للدوري مضمونا ويلعب فقط من أجل الحصول على مركز متقدم فقط.

ويتبقى للأهلي مباراتا البنك الأهلي وفاركو بالجولة الأخيرة يوم 28 مايو الجاري من مسابقة الدوري، فيما يتبقى لبيراميدز مباراتا بتروجيت غدا ثم سيراميكا كليوباترا يوم 28 من الشهر الحالي.

ويأمل الأهلي في عبور عقبة البنك الأهلي المصري التي يراها بمثابة عنق الزجاجة نحو رحلة الحفاظ على لقبه الدوري رقم 45 في تاريخه، خاصة بعد النتائج المميزة للفريق الضيف والذي يقوده فنيا طارق مصطفي، حيث تعادل 2 / 2 مع الزمالك، وفاز على بيراميدز 4 / 2 في مفاجأة من العيار الثقيل، كما تغلب بالنتيجة ذاتها على سيراميكا كليوباترا، وتعادل 1 / 1 مع حرس الحدود.

ويميل عماد النحاس، المدير الفني المؤقت للأهلي، إلى ثبات التشكيل منذ توليه المسؤولية خلفا للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني الذي رحل بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، من الدور قبل النهائي.

ويعتمد النحاس على القوة الضاربة والخبرات مثل محمد الشناوي وياسر ابراهيم والثنائي المغربي أشرف داري وأشرف بن شرقي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر والسلوفيني جينيك جارديشار، فيما يفرض الغموض على موقف وسام أبوعلي لتعرضه لإصابة خفيفة في التدريبات الأخيرة.

وسيكون بيراميدز في مهمة أسهل نسبيا حين يواجه بتروجيت بحثا عن الخروج من دوامة النتائج المذبذبة بعد أن خسر آخر مباراتين أمام فاركو والبنك الأهلي قبل الفوز على الزمالك، كما ان مواجهة بتروجيت ستكون البروفة الأخيرة قبل توجه الفريق لجنوب أفريقيا لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مضيفه ماميلودي صن داونز.