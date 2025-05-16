قوة الين تهبط بالأسهم اليابانية

قوة الين تهبط بالأسهم اليابانية
وانخفض المؤشر نيكاي 0.25 بالمئة إلى 37659.39 بحلول منتصف التعاملات لكنه يتجه للصعود 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن محققا بذلك خامس مكاسب أسبوعية على التوالي. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 2733.8 ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 0.2 بالمئة.
وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "ارتفع المؤشر نيكاي إلى 38000 من حوالي 31000 فيما يزيد قليلا عن شهر. ولا يعتقد معظم المستثمرين أن المؤشر سيستمر في الارتفاع بنفس الوتيرة".
وارتفع الين 0.3 بالمئة إلى 145.2 مقابل الدولار اليوم الجمعة. وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم الشركات التي تركز على التصدير إذ تقلل من قيمة الأرباح التي تحققها في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.
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