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قوة الين تهبط بالأسهم اليابانية

قوة الين تهبط بالأسهم اليابانية

2025-05-16 01:01:23
(MENAFN- Al-Bayan) تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة متأثرة بارتفاع الين، كما توخى المستثمرون الحذر بعد أن تجاوز المؤشر نيكاي المستوى النفسي المهم عند 38000 نقطة هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.25 بالمئة إلى 37659.39 بحلول منتصف التعاملات لكنه يتجه للصعود 0.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن محققا بذلك خامس مكاسب أسبوعية على التوالي. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 2733.8 ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 0.2 بالمئة.

وقال سييتشي سوزوكي كبير محللي سوق الأسهم لدى توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري "ارتفع المؤشر نيكاي إلى 38000 من حوالي 31000 فيما يزيد قليلا عن شهر. ولا يعتقد معظم المستثمرين أن المؤشر سيستمر في الارتفاع بنفس الوتيرة".

وارتفع الين 0.3 بالمئة إلى 145.2 مقابل الدولار اليوم الجمعة. وعادة ما تؤثر قوة الين على أسهم الشركات التي تركز على التصدير إذ تقلل من قيمة الأرباح التي تحققها في الخارج عند تحويلها إلى العملة اليابانية.

MENAFN16052025000110011019ID1109556905

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