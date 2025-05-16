  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
اقتصاد اليابان ينكمش خلال الربع الأول

اقتصاد اليابان ينكمش خلال الربع الأول

2025-05-16 01:01:23
(MENAFN- Al-Bayan) أظهرت بيانات اليوم "الجمعة" انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك وسط ركود الاستهلاك الخاص وانخفاض الصادرات.

وذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني، أن أحدث معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو أول تراجع له منذ أربعة أرباع.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي "المعدل حسب التضخم" بنسبة 0.2 % على أساس ربع سنوي في الفترة ما بين شهري يناير ومارس، حسبما قال المكتب في تقرير أولي.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت الواردات التي تؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.9 %.

وارتفع الاستهلاك الخاص الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان، بنسبة 0.04 %، بسبب تأثير ارتفاع الأسعار، وفقا للمكتب.

MENAFN16052025000110011019ID1109556903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث