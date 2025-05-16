اقتصاد اليابان ينكمش خلال الربع الأول

MENAFN - Al-Bayan) أظهرت بيانات اليوم "الجمعة" انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7 % على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك وسط ركود الاستهلاك الخاص وانخفاض الصادرات.

وذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني، أن أحدث معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هو أول تراجع له منذ أربعة أرباع.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي "المعدل حسب التضخم" بنسبة 0.2 % على أساس ربع سنوي في الفترة ما بين شهري يناير ومارس، حسبما قال المكتب في تقرير أولي.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت الصادرات بنسبة 0.6%، بينما ارتفعت الواردات التي تؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 2.9 %.

وارتفع الاستهلاك الخاص الذي يُمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي لليابان، بنسبة 0.04 %، بسبب تأثير ارتفاع الأسعار، وفقا للمكتب.