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العراق يقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان

العراق يقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان

2025-05-16 12:17:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، إن العراق اقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان.
وقال العوادي في تصريح صحفي، إن: "العراق أعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث السبت، واليوم في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أنه جرى إقرار 5 منها، وهي ستطرح مع البقية في القمم الثلاث السبت المقبل".
وأضاف أن: "إحدى المبادرات العراقية ستقترح إنشاء صندوق عربي لإعمار غزة ولبنان، مؤكداً أن من بين "المقترحات العراقية التي أقرت اليوم طرح ملف التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
‎ وأشار إلى أن "يوم السبت المقبل سيشهد انعقاد 3 قمم، إذ ستعقد صباحًا القمة الأولى على مستوى القادة والملوك والرؤساء، وبعد الظهر ستعقد القمة الاقتصادية التنموية، فيما ستعقد مساء الخميس قمة ثلاثية بعنوان (آلية التعاون الثلاثي) تجمع زعماء العراق ومصر والأردن .

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