العراق يقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان

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العراق يقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الخميس، إن العراق اقترح إنشاء صندوق عربي لإعادة إعمار غزة ولبنان.
وقال العوادي في تصريح صحفي، إن: "العراق أعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث السبت، واليوم في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أنه جرى إقرار 5 منها، وهي ستطرح مع البقية في القمم الثلاث السبت المقبل".
وأضاف أن: "إحدى المبادرات العراقية ستقترح إنشاء صندوق عربي لإعمار غزة ولبنان، مؤكداً أن من بين "المقترحات العراقية التي أقرت اليوم طرح ملف التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأشار إلى أن "يوم السبت المقبل سيشهد انعقاد 3 قمم، إذ ستعقد صباحًا القمة الأولى على مستوى القادة والملوك والرؤساء، وبعد الظهر ستعقد القمة الاقتصادية التنموية، فيما ستعقد مساء الخميس قمة ثلاثية بعنوان (آلية التعاون الثلاثي) تجمع زعماء العراق ومصر والأردن .
وقال العوادي في تصريح صحفي، إن: "العراق أعد 18 مبادرة ستطرح على القمم الثلاث السبت، واليوم في الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية العرب، مشيرا إلى أنه جرى إقرار 5 منها، وهي ستطرح مع البقية في القمم الثلاث السبت المقبل".
وأضاف أن: "إحدى المبادرات العراقية ستقترح إنشاء صندوق عربي لإعمار غزة ولبنان، مؤكداً أن من بين "المقترحات العراقية التي أقرت اليوم طرح ملف التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
وأشار إلى أن "يوم السبت المقبل سيشهد انعقاد 3 قمم، إذ ستعقد صباحًا القمة الأولى على مستوى القادة والملوك والرؤساء، وبعد الظهر ستعقد القمة الاقتصادية التنموية، فيما ستعقد مساء الخميس قمة ثلاثية بعنوان (آلية التعاون الثلاثي) تجمع زعماء العراق ومصر والأردن .
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