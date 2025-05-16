زيلينسكي: لا داعي للاجتماع مع بوتين إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
زيلينسكي: لا داعي للاجتماع مع بوتين إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه من الممكن الاستغناء عن اجتماع مقترح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين في المحادثات الفنية في إسطنبول، إلا أنه قال أيضا، إنّ المفاوضات المرتقبة بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، قد تُعقد مساء أو يتم تأجيلها إلى الجمعة.
وأضاف الزعيم الأوكراني في مؤتمر صحفي في أنقرة، أنه إذا لم تبد موسكو أي استعداد للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، فعلى الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية أكبر على روسيا وفرض عقوبات أشد.
ومضى قائلا: "روسيا لا تشعر بالحاجة إلى إنهاء (الحرب)، وهذا يعني عدم وجود ضغوط سياسية واقتصادية وضغوط أخرى كافية على روسيا الاتحادية... ومن ثم نطالب، إذا لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار، وإذا لم تصدر قرارات جادة... بفرض عقوبات ملائمة".
وأضاف الزعيم الأوكراني في مؤتمر صحفي في أنقرة، أنه إذا لم تبد موسكو أي استعداد للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، فعلى الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية أكبر على روسيا وفرض عقوبات أشد.
ومضى قائلا: "روسيا لا تشعر بالحاجة إلى إنهاء (الحرب)، وهذا يعني عدم وجود ضغوط سياسية واقتصادية وضغوط أخرى كافية على روسيا الاتحادية... ومن ثم نطالب، إذا لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار، وإذا لم تصدر قرارات جادة... بفرض عقوبات ملائمة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين