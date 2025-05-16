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زيلينسكي: لا داعي للاجتماع مع بوتين إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار

زيلينسكي: لا داعي للاجتماع مع بوتين إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار

2025-05-16 12:17:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إنه من الممكن الاستغناء عن اجتماع مقترح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين في المحادثات الفنية في إسطنبول، إلا أنه قال أيضا، إنّ المفاوضات المرتقبة بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول، قد تُعقد مساء أو يتم تأجيلها إلى الجمعة.
وأضاف الزعيم الأوكراني في مؤتمر صحفي في أنقرة، أنه إذا لم تبد موسكو أي استعداد للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار، فعلى الدول الأخرى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية أكبر على روسيا وفرض عقوبات أشد.
ومضى قائلا: "روسيا لا تشعر بالحاجة إلى إنهاء (الحرب)، وهذا يعني عدم وجود ضغوط سياسية واقتصادية وضغوط أخرى كافية على روسيا الاتحادية... ومن ثم نطالب، إذا لم يتم التوصل لوقف إطلاق نار، وإذا لم تصدر قرارات جادة... بفرض عقوبات ملائمة".

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