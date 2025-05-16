مفوض أممي: عودة نصف مليون لاجئ سوري لبلادهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن أن عدد السوريين الذين عادوا إلى وطنهم منذ كانون الأول الماضي، قد بلغ 500 ألف لاجئ.



وأضاف، أن العديد منهم عادوا إلى وطنهم لأول مرة منذ 14 عامًا، مشيراً إلى أن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى ديارهم أيضاً.



وحسب الأمم المتحدة، هناك أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوري في المنطقة.