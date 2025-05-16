مفوض أممي: عودة نصف مليون لاجئ سوري لبلادهم

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مفوض أممي: عودة نصف مليون لاجئ سوري لبلادهم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الخميس، عن أن عدد السوريين الذين عادوا إلى وطنهم منذ كانون الأول الماضي، قد بلغ 500 ألف لاجئ.
وأضاف، أن العديد منهم عادوا إلى وطنهم لأول مرة منذ 14 عامًا، مشيراً إلى أن 1.2 مليون نازح داخلي عادوا إلى ديارهم أيضاً.
وحسب الأمم المتحدة، هناك أكثر من 4.5 مليون لاجئ سوري في المنطقة.
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